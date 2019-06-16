Сара Нетаньяху визнала себе винною у справі про резиденцію
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Дружина прем'єр-міністра Сара Нетаньяху прибула в неділю до будівлі Єрусалимського мирового суду і визнала свою провину в "навмисному використанні чужої помилки". Про це повідомляє УНН з посиланням на Israelinfo.
Адвокат підсудної Йосі Коен представив суду підписаний минулої середи виправлений текст судової угоди, в рамках якої пані Нетаньяху визнала свою провину, а з неї було знято звинувачення в шахрайстві.
Сарі Нетаньяху доведеться повернути державі 45 тисяч з майже 360 тисяч шекелів, витрачених нею на замовлення ресторанної їжі для резиденції прем'єр-міністра. Крім того, вона заплатить штраф в розмірі 10 тисяч шекелів.
Як повідомляв УНН, дружину прем'єр-міністра Ізраїлю звинуватили в розтраті через замовлення їжі в резиденцію.