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Сара Нетаньяху визнала себе винною у справі про резиденцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Дружина прем'єр-міністра Сара Нетаньяху прибула в неділю до будівлі Єрусалимського мирового суду і визнала свою провину в "навмисному використанні чужої помилки". Про це повідомляє УНН з посиланням на Israelinfo.

Сара Нетаньяху визнала себе винною у справі про резиденцію

Адвокат підсудної Йосі Коен представив суду підписаний минулої середи виправлений текст судової угоди, в рамках якої пані Нетаньяху визнала свою провину, а з неї було знято звинувачення в шахрайстві.

Сарі Нетаньяху доведеться повернути державі 45 тисяч з майже 360 тисяч шекелів, витрачених нею на замовлення ресторанної їжі для резиденції прем'єр-міністра. Крім того, вона заплатить штраф в розмірі 10 тисяч шекелів.

Як повідомляв УНН, дружину прем'єр-міністра Ізраїлю звинуватили в розтраті через замовлення їжі в резиденцію.

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