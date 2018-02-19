САП подала ходатайство в суд об отстранении Труханова
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура подала ходатайство в Соломенский районный суд Киева об отстранении от должности мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом УНН стало известно из собственных источников.
"Ходатайство (об отстранении Труханова от должности - ред.) уже подано", - сказал собеседник агентства.
14 февраля в аэропорту "Борисполь" задержали мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя.
Днем ранее НАБУ сообщило о подозрении мэру Одессы Геннадия Труханова и еще 6 чиновникам горсовета в растрате средств городского бюджета, а также задержало трех человек.
15 февраля Соломенский районный суд Киева отказал САП и НАБУ в удовлетворении ходатайства о применении ареста к мэру Одессы Геннадия Труханова. Суд отпустил мэра на поруки народного депутата Дмитрия Голубова.
В САП сообщали, что обжалуют меру пресечения Труханову.