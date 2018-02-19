САП подала клопотання до суду про відсторонення Труханова
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала клопотання до Солом’янського районного суду Києва про відсторонення від посади міського голови Одеси Геннадія Труханова. Про це УНН стало відомо з власних джерел.
“Клопотання (про відсторонення Труханова від посади — ред.) вже подано”, — сказав співрозмовник агентства.
14 лютого в аеропорту “Бориспіль” затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова та його заступника.
Днем раніше НАБУ повідомило про підозру меру Одеси Геннадію Труханову та ще 6 посадовцям міськради у розтраті коштів міського бюджету, а також затримало трьох осіб.
15 лютого Солом’янський районний суд Києва відмовив САП та НАБУ у задоволені клопотання про застосування арешту до міського голови Одеси Геннадія Труханова. Суд відпустив міського голову на поруки народного депутата Дмитра Голубова.
У САП повідомляли, що оскаржать запобіжний захід Труханову.