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САП подала клопотання до суду про відсторонення Труханова

САП подала клопотання до суду про відсторонення Труханова

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала клопотання до Солом’янського районного суду Києва про відсторонення від посади міського голови Одеси Геннадія Труханова. Про це УНН стало відомо з власних джерел.

“Клопотання (про відсторонення Труханова від посади — ред.) вже подано”, — сказав співрозмовник агентства.

14 лютого в аеропорту “Бориспіль” затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова та його заступника.

Днем раніше НАБУ повідомило про підозру меру Одеси Геннадію Труханову та ще 6 посадовцям міськради у розтраті коштів міського бюджету, а також затримало трьох осіб.

15 лютого Солом’янський районний суд Києва відмовив САП та НАБУ у задоволені клопотання про застосування арешту до міського голови Одеси Геннадія Труханова. Суд відпустив міського голову на поруки народного депутата Дмитра Голубова.

У САП повідомляли, що оскаржать запобіжний захід Труханову.

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