САП и НАБУ завершили расследование по делу о коррупционной схеме в налоговой

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование по делу о преступной организации, которая, по данным следствия, создала конвертационный центр, чтобы платить минимальные налоги. В схему были вовлечены более 200 подконтрольных компаний. Об этом сообщили в САП, передает УНН.

Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу о преступной организации, причастной к созданию конвертационного центра и привлечению более 200 подконтрольных компаний для реализации схемы по минимизации налоговых платежей. Среди подозреваемых – бывшие исполняющий обязанности Председателя Государственной налоговой службы Украины и заместитель начальника Главного управления ГНС в Полтавской области и еще 9 человек

В САП отмечают, что деятельность схемы стала возможной из-за систематических злоупотреблений служебным положением должностными лицами Государственной налоговой службы Украины и ГУ ГНС в Полтавской области. Также следствие установило факты подкупа должностных лиц участниками организации.

Налоговые накладные с ложными сведениями успешно проходили автоматизированный мониторинг благодаря злоупотреблениям должностных лиц ГНС Украины и Главного управления ГНС в Полтавской области при принятии решений о несоответствии плательщика НДС критериям рискованности налогоплательщика и об учете таблиц данных плательщика НДС. Детективы нашли и дешифровали детальный учет неправомерной выгоды, который вели должностные лица ГНС с использованием ряда мер конспирации такой информации