13:15 • 1498 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
11:41 • 4368 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
10:51 • 10800 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27 • 30190 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 53942 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 57231 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14 • 86858 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30 • 66039 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 48896 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
28 мая, 14:21 • 42024 просмотра
рф блокирует масштабный обмен пленными 1000 на 1000 вопреки договоренностям - Лубинец
САП и НАБУ завершили расследование по делу о коррупционной схеме в налоговой

Киев • УНН

 • 1966 просмотра

САП завершила дело в отношении экс-главы ГНС и схемы на 147 миллионов гривен. Более 200 компаний использовались для минимизации налогов через взятки.

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование по делу о преступной организации, которая, по данным следствия, создала конвертационный центр, чтобы платить минимальные налоги. В схему были вовлечены более 200 подконтрольных компаний. Об этом сообщили в САП, передает УНН.

Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу о преступной организации, причастной к созданию конвертационного центра и привлечению более 200 подконтрольных компаний для реализации схемы по минимизации налоговых платежей. Среди подозреваемых – бывшие исполняющий обязанности Председателя Государственной налоговой службы Украины и заместитель начальника Главного управления ГНС в Полтавской области и еще 9 человек

По данным следствия, участники преступной организации создали конвертационный центр, который использовал более 200 юридических лиц для минимизации налоговых платежей.

В САП отмечают, что деятельность схемы стала возможной из-за систематических злоупотреблений служебным положением должностными лицами Государственной налоговой службы Украины и ГУ ГНС в Полтавской области. Также следствие установило факты подкупа должностных лиц участниками организации.

Налоговые накладные с ложными сведениями успешно проходили автоматизированный мониторинг благодаря злоупотреблениям должностных лиц ГНС Украины и Главного управления ГНС в Полтавской области при принятии решений о несоответствии плательщика НДС критериям рискованности налогоплательщика и об учете таблиц данных плательщика НДС. Детективы нашли и дешифровали детальный учет неправомерной выгоды, который вели должностные лица ГНС с использованием ряда мер конспирации такой информации

По предварительной информации, преступная организация имела высокий уровень конспирации и использовала различные методы сокрытия деятельности. В частности:

  • использование удаленных серверов с местом расположения за пределами государства для хранения документов;
    • применение многочисленных разнообразных настроек VPN-сервиса для маскировки своих реальных IP-адресов;
      • использование и регулярная смена номеров иностранных операторов мобильной связи;
        • подкуп и давление на лиц, которых преступная организация использовала в качестве подставных должностных лиц обществ.

          Отметим, что в результате работы конвертационного центра в бюджет не поступило более 147 млн гривен налогов. Действия лиц квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины

          В настоящее время детективы НАБУ открыли материалы дела стороне защиты для ознакомления.

