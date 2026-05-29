САП и НАБУ завершили расследование по делу о коррупционной схеме в налоговой
Киев • УНН
САП завершила дело в отношении экс-главы ГНС и схемы на 147 миллионов гривен. Более 200 компаний использовались для минимизации налогов через взятки.
Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование по делу о преступной организации, которая, по данным следствия, создала конвертационный центр, чтобы платить минимальные налоги. В схему были вовлечены более 200 подконтрольных компаний. Об этом сообщили в САП, передает УНН.
Детали
Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу о преступной организации, причастной к созданию конвертационного центра и привлечению более 200 подконтрольных компаний для реализации схемы по минимизации налоговых платежей. Среди подозреваемых – бывшие исполняющий обязанности Председателя Государственной налоговой службы Украины и заместитель начальника Главного управления ГНС в Полтавской области и еще 9 человек
По данным следствия, участники преступной организации создали конвертационный центр, который использовал более 200 юридических лиц для минимизации налоговых платежей.
В САП отмечают, что деятельность схемы стала возможной из-за систематических злоупотреблений служебным положением должностными лицами Государственной налоговой службы Украины и ГУ ГНС в Полтавской области. Также следствие установило факты подкупа должностных лиц участниками организации.
Налоговые накладные с ложными сведениями успешно проходили автоматизированный мониторинг благодаря злоупотреблениям должностных лиц ГНС Украины и Главного управления ГНС в Полтавской области при принятии решений о несоответствии плательщика НДС критериям рискованности налогоплательщика и об учете таблиц данных плательщика НДС. Детективы нашли и дешифровали детальный учет неправомерной выгоды, который вели должностные лица ГНС с использованием ряда мер конспирации такой информации
По предварительной информации, преступная организация имела высокий уровень конспирации и использовала различные методы сокрытия деятельности. В частности:
- использование удаленных серверов с местом
расположения за пределами государства для хранения документов;
- применение многочисленных разнообразных настроек
VPN-сервиса для маскировки своих реальных IP-адресов;
- использование и регулярная смена номеров иностранных
операторов мобильной связи;
- подкуп и давление на лиц, которых преступная организация
использовала в качестве подставных должностных лиц обществ.
Отметим, что в результате работы конвертационного центра в бюджет не поступило более 147 млн гривен налогов. Действия лиц квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины
В настоящее время детективы НАБУ открыли материалы дела стороне защиты для ознакомления.
Коррупционный механизм в налоговой Черниговщины: сообщено о подозрении двум руководителям и главному инспектору23.01.26, 20:58 • 9892 просмотра