Санкции защищают наше государство от тех, кто подрывает государственный суверенитет - Госфинмониторинг о решении СНБО
Киев • УНН
СНБО ввел санкции против Коломойского, Боголюбова, Жеваго, Порошенко и Медведчука. Госфинмониторинг выявил теневые финансовые схемы и сотрудничество с РФ, которые продолжались десятилетиями.
Решение СНБО о введении экономических санкций в отношении олигархов Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго, Петра Порошенко и Виктора Медведчука даст возможность прекратить теневые финансовые схемы, которые длились десятилетиями.
Об этом заявил глава Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин.
"Сверхважный вопрос – финансовая чистота и факторы, которые на нее влияют. Те системные процессы, которые, к сожалению, продолжались десятилетиями, наконец, могут быть остановлены. Сейчас системно проверяются финансовые потоки на всеукраинском уровне", – отметил Филипп Пронин.
В частности, Госфинмониторинг принял участие в заседании СНБО 12 февраля, на котором был введен пакет санкций к указанным олигархам. Поскольку ведомство активно сотрудничает с правоохранительными органами и прорабатывает большой массив информации для выявления теневых финансовых схем.
"Последние наработки касаются тех, кто продолжал сотрудничать с россией, построил схемы для присвоения государственных средств, предоставлял услуги скрытого обналичивания, использовал средства благотворительных фондов не по целевому назначению, подрывал работу банковской системы. Все материалы Госфинмониторинг передал правоохранителям для дальнейшего расследования", - рассказал Пронин.
Такое взаимодействие происходит как на этапе оперативно-розыскных действий, так и на этапе досудебного расследования.
По словам Пронина, санкции - важный инструмент защиты национальной безопасности. "Наше государство должно быть защищено от всех, кто подрывает государственный суверенитет. Это касается и олигархов, депутатов, должностных лиц, использующих властные полномочия в собственных интересах", – подчеркнул он.
По его мнению, системная борьба с хищениями и отмыванием средств сможет прекратить негативные финансовые процессы.
Напомним, 12 февраля СНБО принял решение о введении санкций к ряду олигархов, сотрудничавших с рф. В частности, под бессрочные санкции попали Коломойский, Боголюбов, Жеваго, Порошенко и Медведчук.