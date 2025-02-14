Санкции защищают наше государство от тех, кто подрывает государственный суверенитет - Госфинмониторинг о решении СНБО

ukenru
Эксклюзив
Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ
11:00 • 2400 просмотра

Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам
09:47 • 39456 просмотра

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский
07:18 • 82350 просмотра

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе
06:29 • 101262 просмотра

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе

Эксклюзив
Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет
13 февраля, 14:35 • 136095 просмотра

Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф
13 февраля, 12:09 • 143028 просмотра

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф

Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке
13 февраля, 09:03 • 141265 просмотра

Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке

Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины
13 февраля, 07:01 • 138319 просмотра

Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины

"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта
12 февраля, 20:53 • 134653 просмотра

"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года
12 февраля, 19:01 • 129263 просмотра

Усик рассчитывает уйти из бокса в ближайшие два года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп доверяет путину относительно завершения войны

Трамп доверяет путину относительно завершения войны

14 февраля, 01:15 • 38656 просмотра
Рубио заверил Украину в поддержке США в Украине

Рубио заверил Украину в поддержке США в Украине

14 февраля, 01:38 • 103246 просмотра
Трамп анонсировал переговоры Украины и рф в Саудовской Аравии

Трамп анонсировал переговоры Украины и рф в Саудовской Аравии

14 февраля, 03:40 • 100679 просмотра
Мюнхенская конференция по безопасности: кто участники, что будут обсуждать, что ожидать

Мюнхенская конференция по безопасности: кто участники, что будут обсуждать, что ожидать

14 февраля, 04:50 • 112872 просмотра
Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

06:32 • 58972 просмотра
публикации
Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

06:32 • 58972 просмотра
Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

12 февраля, 15:54 • 192404 просмотра
Как написать идеальное резюме: советы от HR

Как написать идеальное резюме: советы от HR
Эксклюзив

12 февраля, 13:50 • 201325 просмотра
Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

11 февраля, 17:00 • 245817 просмотра
Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

11 февраля, 15:37 • 241009 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш

У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш

10:16 • 23726 просмотра
«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных

«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных

09:08 • 36541 просмотра
Новый сезон "Настоящего детектива" "переедет": в HBO раскрыли детали

Новый сезон "Настоящего детектива" "переедет": в HBO раскрыли детали

13 февраля, 16:38 • 115175 просмотра
Grimes не знала о появлении ее с Маском сына на встрече с Трампом в Белом доме

Grimes не знала о появлении ее с Маском сына на встрече с Трампом в Белом доме

13 февраля, 16:24 • 113780 просмотра
В Одесском зоопарке барашек и кошка стали самой необычной парой года

В Одесском зоопарке барашек и кошка стали самой необычной парой года

13 февраля, 14:42 • 115511 просмотра
Актуальное
Санкции защищают наше государство от тех, кто подрывает государственный суверенитет - Госфинмониторинг о решении СНБО

Санкции защищают наше государство от тех, кто подрывает государственный суверенитет - Госфинмониторинг о решении СНБО

Киев  •  УНН

 • 4491 просмотра

Read in English

СНБО ввел санкции против Коломойского, Боголюбова, Жеваго, Порошенко и Медведчука. Госфинмониторинг выявил теневые финансовые схемы и сотрудничество с РФ, которые продолжались десятилетиями.

Решение СНБО о введении экономических санкций в отношении олигархов Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго, Петра Порошенко и Виктора Медведчука даст возможность прекратить теневые финансовые схемы, которые длились десятилетиями.

Об этом заявил глава Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин.

"Сверхважный вопрос – финансовая чистота и факторы, которые на нее влияют. Те системные процессы, которые, к сожалению, продолжались десятилетиями, наконец, могут быть остановлены. Сейчас системно проверяются финансовые потоки на всеукраинском уровне", – отметил Филипп Пронин.

В частности, Госфинмониторинг принял участие в заседании СНБО 12 февраля, на котором был введен пакет санкций к указанным олигархам. Поскольку ведомство активно сотрудничает с правоохранительными органами и прорабатывает большой массив информации для выявления теневых финансовых схем.

"Последние наработки касаются тех, кто продолжал сотрудничать с россией, построил схемы для присвоения государственных средств, предоставлял услуги скрытого обналичивания, использовал средства благотворительных фондов не по целевому назначению, подрывал работу банковской системы. Все материалы Госфинмониторинг передал правоохранителям для дальнейшего расследования", - рассказал Пронин.

Такое взаимодействие происходит как на этапе оперативно-розыскных действий, так и на этапе досудебного расследования.

По словам Пронина, санкции - важный инструмент защиты национальной безопасности. "Наше государство должно быть защищено от всех, кто подрывает государственный суверенитет. Это касается и олигархов, депутатов, должностных лиц, использующих властные полномочия в собственных интересах", – подчеркнул он.

По его мнению, системная борьба с хищениями и отмыванием средств сможет прекратить негативные финансовые процессы.

Напомним, 12 февраля СНБО принял решение о введении санкций к ряду олигархов, сотрудничавших с рф. В частности, под бессрочные санкции попали Коломойский, Боголюбов, Жеваго, Порошенко и Медведчук.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономикаполитика
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы