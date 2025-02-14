Санкції захищають нашу державу від тих, хто підриває державний суверенітет – Держфінмоніторинг про рішення РНБО

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 23219 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 68458 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 130040 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 188751 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 151993 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 141692 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 119187 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108584 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103122 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 148433 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 46896 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 79146 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 95190 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 38166 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 89207 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 148433 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 147369 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 280882 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 309620 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 245392 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 2841 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 38166 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 71893 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 113922 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 136853 перегляди
Актуальне
Санкції захищають нашу державу від тих, хто підриває державний суверенітет – Держфінмоніторинг про рішення РНБО

Санкції захищають нашу державу від тих, хто підриває державний суверенітет – Держфінмоніторинг про рішення РНБО

Київ • УНН

 • 23804 перегляди

РНБО запровадила санкції проти Коломойського, Боголюбова, Жеваго, Порошенка та Медведчука. Держфінмоніторинг виявив тіньові фінансові схеми та співпрацю з рф, які тривали десятиліттями.

Рішення РНБО про запровадження економічних санкцій до олігархів Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго, Петра Порошенка та Віктора Медведчука дає змогу припинити тіньові фінансові схеми, які тривали десятиліттями.

Про це заявив голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін.

"Надважливе питання – фінансова чистота і чинники, які на неї впливають. Ті системні процеси, які, на жаль, тривали десятиліттями, нарешті можуть бути зупинені. Зараз системно перевіряються фінансові потоки на всеукраїнському рівні" – зауважив Філіп Пронін.

Зокрема, Держфінмоніторинг долучився до засідання РНБО 12 лютого, на якому було запроваджено пакет санкцій до вказаних олігархів. Адже відомство активно співпрацює з правоохоронцями та опрацьовує великий масив інформації, аби виявити тіньові фінансові схеми.

"Останні напрацювання стосуються тих, хто продовжував співпрацювати з росією, побудував схеми для привласнення державних коштів, надавав послуги прихованого обготівковування, використовував кошти благодійних фондів не за цільовим призначенням, підривав роботу банківської системи. Усі матеріали Держфінмоніторинг передав правоохоронцям для подальшого розслідування", - розповів Пронін.

Така взаємодія відбувається як на етапі оперативно-розшукових дій, так і на етапі досудового розслідування.

За словами Проніна,  санкції є важливим інструментом захисту національної безпеки. "Наша держава має бути захищена від усіх, хто підриває державний суверенітет. Це стосується і олігархів, депутатів, посадовців, які використовують владні повноваження у власних інтересах" – підкреслив він.

На його думку, системна боротьба з розкраданням і відмиванням коштів зможе зупинити негативні фінансові процеси.

Нагадаємо, 12 лютого РНБО прийняла рішення про запровадження санкцій до низки олігархів, які співпрацювали з рф. Зокрема, під безстрокові санкції потрапили Коломойський, Боголюбов, Жеваго, Порошенко та Медведчук.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітика
rada-natsionalnoi-bezpeky-i-oborony-ukrainyРада національної безпеки і оборони України
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами