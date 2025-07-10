Санкции, наложенные на россию, работают, но этого недостаточно, необходимо их усиление - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что санкции, наложенные на россию, работают, но этого недостаточно. Необходимо усиление санкций, особенно против энергетического и банковского сектора, теневого флота. Об этом Шмыгаль сказал во время Конференции по восстановлению Украины, передает УНН.

Мы также должны перевести это на совместные действия, чтобы вместе бороться против россии, чтобы отрезать все ресурсы от россии, чтобы они не могли финансировать эту войну. Санкции, которые наложены на россию, работают, но этого недостаточно. Необходимо усиление этих санкций, особенно против энергетического и банковского сектора, теневого флота и вторичные санкции важны. Мы также настаиваем на полной конфискации замороженных активов россии. Они должны быть использованы для восстановления Украины - сказал Шмыгаль.

Напомним

Восстановление и модернизация Украины после окончания войны с россией будет стоить, примерно, 1 трлн долларов на период в 14 лет.