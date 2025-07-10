Санкції, які накладені на росію, працюють, але цього недостатньо, потрібне їх посилення - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що санкції, накладені на росію, працюють, але цього недостатньо. Потрібно посилення санкцій, особливо проти енергетичного та банківського сектору, тіньового флоту. Про це Шмигаль сказав під час Конференції з відбудови України, передає УНН.

Ми також повинні перевести це на спільні дії, щоб разом боротися проти росії, щоб відрізати всі ресурси від росії, щоб вони не могли фінансувати цю війну. Санкції, які накладені на росію, працюють, але цього недостатньо. Потрібно посилення цих санкцій, особливо проти енергетичного та банківського сектору, тіньового флоту і вторинні санкції є важливі. Ми також наголошуємо на повній конфіскації заморожених активів росії. Вони повинні бути використані для відновлення України - сказав Шмигаль.

Нагадаємо

Відбудова і модернізація України після закінчення війни з росією коштуватиме буде коштувати, приблизно, 1 трлн доларів на період у 14 років.