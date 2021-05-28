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Санду обвинила главу МВД Молдовы в организации слежки за членами её семьи

Киев • УНН

 • 15130 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Президент Молдовы Майя Санду обвинила главу МВД республики Павла Войко в организации незаконной слежки за членами его семьи. Об этом Санду сказала в четверг вечером в эфире телеканала TV8, передает УНН.

Санду обвинила главу МВД Молдовы в организации слежки за членами её семьи

Цитата

“Министр не может следить за мной, поскольку у меня есть охранники. И он распорядился организовать слежку за моей семьей. Это делается с целью давления. У меня есть информация, что слежка идет уже минимум несколько недель”, — сказала Санду. Она добавила, что следят и за ее соратниками.

“Это происходит по отношению к тем политикам, которые не принадлежат к Партии социалистов, очевидно, что делается это по указанию социалистов”, — добавила она, отметив, что не намерена писать жалобу на министра. Глава Молдовы высказалась за проведение “тотальной чистки правоохранительных органов от коррупционеров”, которая, по ее словам, начнется после предстоящих 11 июля досрочных выборов, “на которых в парламент будут избраны достойные депутаты”.

Контекст

Ситуация в Молдове обострилась после победы Санду на президентских выборах в конце 2020 года.

На новой должности она потребовала отставки правительства и роспуска парламента, в котором основанной ею проевропейской партией “Действие и солидарность” подконтрольны лишь 15 из 101 мандата.

Под давлением протестов сторонников Санду в прошлом году в отставку ушел премьер-министр Ион Кику, его поддерживала Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), имеющая 37 из 101 мандата.

18 апреля руководитель ПСРМ, экс-глава республики Игорь Додон потребовал отставки Санду. Политическая сила обвиняет ее антиконституционным заговоре против страны и народа — соцпартия определяет решение КС о роспуске парламента которое принято под давлением президента.

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