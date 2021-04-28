Президент Молдови Майя Санду оголосила про розпуск парламенту

Цитата

"Після виборів ми призначимо відповідальний уряд, який буде покладатися на стабільну більшість... Вийдемо з кризи, наведемо лад, а всі держустанови працюватимуть на благо народу", - написала Санду.

Деталі

Дострокові парламентські вибори пройдуть в країні 11 липня.

Контекст

Ситуація в Молдові загострилася після перемоги Санду на президентських виборах в кінці 2020 року.

На новій посаді вона зажадала відставки уряду і розпуску парламенту, в якому заснованою нею проєвропейською партією "Дія і солідарність" підконтрольні лише 15 із 101 мандата.

Під тиском протестів прихильників Санду в минулому році у відставку пішов прем'єр-міністр Іон Кіку, його підтримувала Партія соціалістів Республіки Молдова (ПСРМ), що має 37 із 101 мандата.

18 квітня керівник ПСРМ, екс-глава республіки Ігор Додон зажадав відставки Санду. Політична сила звинувачує її в антиконституційний змові проти країни і народу - соцпартія визначає рішення КС про розпуск парламенту яке прийняте під тиском президента.