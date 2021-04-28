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Президент Молдовы Майя Санду объявила о роспуске парламента

Президент Молдовы Майя Санду объявила о роспуске парламента

Киев  •  УНН

 • 20411 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президент Молдовы Майя Санду объявила о роспуске парламента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook президента Молдовы.

Цитата

"После выборов мы назначим ответственное правительство, которое будет полагаться на стабильное большинство... Выйдем из кризиса, наведем порядок, а все госучреждения будут работать на благо народа", - написала Санду.

Детали

Досрочные парламентские выборы пройдут в стране 11 июля.

Контекст

Ситуация в Молдове обострилась после победы Санду на президентских выборах в конце 2020 года.

На новой должности она потребовала отставки правительства и роспуска парламента, в котором основанной ею проевропейской партией "Действие и солидарность" подконтрольные лишь 15 из 101 мандата.

Под давлением протестов сторонников Санду в прошлом году в отставку ушел премьер-министр Ион Кику, его поддерживала Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), имеющая 37 из 101 мандата.

18 апреля руководитель ПСРМ, экс-глава республики Игорь Додон потребовал отставки Санду. Политическая сила обвиняет ее в антиконституционным заговоре против страны и народа - соцпартия определяет решение КС о роспуске парламента которое принято под давлением президента.

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