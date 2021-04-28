Президент Молдовы Майя Санду объявила о роспуске парламента
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президент Молдовы Майя Санду объявила о роспуске парламента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook президента Молдовы.
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"После выборов мы назначим ответственное правительство, которое будет полагаться на стабильное большинство... Выйдем из кризиса, наведем порядок, а все госучреждения будут работать на благо народа", - написала Санду.
Детали
Досрочные парламентские выборы пройдут в стране 11 июля.
Контекст
Ситуация в Молдове обострилась после победы Санду на президентских выборах в конце 2020 года.
На новой должности она потребовала отставки правительства и роспуска парламента, в котором основанной ею проевропейской партией "Действие и солидарность" подконтрольные лишь 15 из 101 мандата.
Под давлением протестов сторонников Санду в прошлом году в отставку ушел премьер-министр Ион Кику, его поддерживала Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), имеющая 37 из 101 мандата.
18 апреля руководитель ПСРМ, экс-глава республики Игорь Додон потребовал отставки Санду. Политическая сила обвиняет ее в антиконституционным заговоре против страны и народа - соцпартия определяет решение КС о роспуске парламента которое принято под давлением президента.