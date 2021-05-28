Санду звинуватила главу МВС Молдови в організації стеження за членами її сім'ї

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“Міністр не може стежити за мною, оскільки у мене є охоронці. І він розпорядився організувати стеження за моєю родиною. Це робиться з метою тиску. У мене є інформація, що стеження йде вже мінімум кілька тижнів”, — сказала Санду. Вона додала, що стежать і за її соратниками.

“Це відбувається по відношенню до тих політиків, які не належать до Партії соціалістів, очевидно, що робиться це за вказівкою соціалістів”, — додала вона, зазначивши, що не має наміру писати скаргу на міністра. Глава Молдови висловилася за проведення “тотальної чистки правоохоронних органів від корупціонерів”, яка, за її словами, почнеться після майбутніх 11 липня дострокових виборів, “на яких в парламент будуть обрані гідні депутати”.

Контекст

Ситуація в Молдові загострилася після перемоги Санду на президентських виборах в кінці 2020 року.

На новій посаді вона зажадала відставки уряду і розпуску парламенту, в якому заснованою нею проєвропейською партією “Дія і солідарність” підконтрольні лише 15 із 101 мандата.

Під тиском протестів прихильників Санду в минулому році у відставку пішов прем’єр-міністр Іон Кіку, його підтримувала Партія соціалістів Республіки Молдова (ПСРМ), що має 37 із 101 мандата.

18 квітня керівник ПСРМ, ексглава республіки Ігор Додон зажадав відставки Санду. Політична сила звинувачує її в антиконституційний змові проти країни і народу — соцпартія визначає рішення КС про розпуск парламенту яке прийняте під тиском президента.