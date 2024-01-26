Санду начала консультации по референдуму о вступлении Молдовы в ЕС
Киев • УНН
Президент Молдовы Майя Санду инициировала консультации по организации референдума о вступлении страны в ЕС. Первые консультации с общественностью состоялись 25 января, запланированы и другие с участием различных общественных деятелей.
Президент Молдовы Майя Санду начала консультации с экспертным сообществом по организации будущего референдума о вступлении страны в Европейский Союз. Об этом сообщает пресс-служба президента Молдовы, передает УНН.
Детали
Первую публичную консультацию провели 25 января, на нее пригласили журналистов, экспертов из гражданского общества и лидеров мнений.
В администрации Санду отметили, что в ближайшее время организуют еще несколько таких событий, привлекая также бизнес и деятелей культуры.
Майя Санду заявила, что "Молдова на решающем этапе", поскольку страны-члены уже поддержали решение о начале переговоров.
Теперь настала очередь наших граждан сказать, что это то, чего они хотят - двигаться вперед, строить действительно европейскую страну, где царят мир, стабильность и благополучие
Дополнение
В декабре прошлого года Санду предложила парламенту организовать референдум по вступлению Молдовы в ЕС и считает, что такое голосование можно провести осенью 2024 года.
Напомним
Президента Молдовы Майя Санду заявила, что в этом году весной Россия снова попытается дестабилизировать ситуацию в Молдове. по ее словам, Молдова рассчитывает в этом на поддержку Румынии и международного сообщества.
Санду начала консультации по референдуму о вступлении Молдовы в ЕС
Президент Молдовы Майя Санду инициировала консультации по организации референдума о вступлении страны в ЕС. Первые консультации с общественностью состоялись 25 января, запланированы и другие с участием различных общественных деятелей.
Репрессии против тех, кто критикует кремль: британская разведка объяснила, что означает приговор гиркину в рф
российский террорист Игорь Гиркин был осужден в рамках репрессий кремля против критиков политики москвы. Его арест в июле 2023 года и последующий приговор отражают все более авторитарный характер россии.
В Коннектикуте внезапно обвалилась каменная крыша исторической церкви: видео камер наблюдения
Каменная башня исторической церкви в Нью-Лондоне, штат Коннектикут, внезапно обвалилась. Никто не пострадал, власти выясняют причину инцидента.
Должен был быть одним из крупнейших за время войны: Юсов о сорванном обмене пленными 24 января
Обмен пленными между Украиной и россией 24 января, который должен был стать одним из крупнейших в истории войны, был сорван из-за сбития российского самолета Ил-76. Украина продолжает работать над дальнейшими обменами, несмотря на вызовы.
В Киеве станции на "синей ветке" подземки ни одного дня не были закрыты в качестве укрытия - метро
Руководитель Киевского метрополитена Виктор Брагинский опровергает слухи о том, что станции синей линии, где идет ремонт, недоступны как укрытие. Он советует жителям города доверять только официальным источникам информации.
Пентагон призывает Конгресс одобрить пакет помощи для Украины как публично, так и частным образом
Пентагон призвал Конгресс одобрить финансирование Украины. Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх подтвердила важность поддержки Украины со стороны США, опасаясь, что россия ищет финансовой помощи от таких стран, как Иран и Северная Корея.
Арахамия предлагает отправлять нардепов и госслужащих на военные учения
Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте, предложил, чтобы все государственные служащие, включая народных депутатов, проходили военную подготовку. Он считает, что это могло бы повысить качество работы учебных центров и помочь уменьшить страх перед мобилизацией.
В ЕС могут попытаться заставить Венгрию молчать в случае ее блокирования 50 млрд евро для Украины - Politico
Лидеры ЕС могут исключить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из процесса голосования в ЕС, если Венгрия заблокирует финансирование Украины в 50 миллиардов евро.
Китайские камеры в Украине: в КГГА успокаивают, что Киев использует закрытую сеть для системы видеонаблюдения
На фоне заявлений в медиа об опасности использования китайских камер Hikvision, руководитель цифровой трансформации Киева заверил, что в столице система видеонаблюдения использует собственную закрытую сеть.
Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
Эксперт считает, что Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей.