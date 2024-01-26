Санду начала консультации по референдуму о вступлении Молдовы в ЕС

Президент Молдовы Майя Санду начала консультации с экспертным сообществом по организации будущего референдума о вступлении страны в Европейский Союз. Об этом сообщает пресс-служба президента Молдовы, передает УНН.

Детали

Первую публичную консультацию провели 25 января, на нее пригласили журналистов, экспертов из гражданского общества и лидеров мнений.

В администрации Санду отметили, что в ближайшее время организуют еще несколько таких событий, привлекая также бизнес и деятелей культуры.

Майя Санду заявила, что "Молдова на решающем этапе", поскольку страны-члены уже поддержали решение о начале переговоров.

Теперь настала очередь наших граждан сказать, что это то, чего они хотят - двигаться вперед, строить действительно европейскую страну, где царят мир, стабильность и благополучие - заявила лидер Молдовы.

Дополнение

В декабре прошлого года Санду предложила парламенту организовать референдум по вступлению Молдовы в ЕС и считает, что такое голосование можно провести осенью 2024 года.

Напомним

Президента Молдовы Майя Санду заявила, что в этом году весной Россия снова попытается дестабилизировать ситуацию в Молдове. по ее словам, Молдова рассчитывает в этом на поддержку Румынии и международного сообщества.