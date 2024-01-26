Санду розпочала консультації щодо референдуму про вступ Молдови у ЄС
Київ • УНН
Президент Молдови Майя Санду ініціювала консультації щодо організації референдуму про вступ країни до ЄС. Перші консультації з громадськістю відбулися 25 січня, заплановані й інші за участю різних громадських діячів.
Президентка Молдови Мая Санду почала консультації з експертною спільнотою щодо організації майбутнього референдуму про вступ країни до Європейського Союзу. Про це повідомляє пресслужба президентки Молдови, передає УНН.
Деталі
Першу публічну консультацію провели 25 січня, на неї запросили журналістів, експертів з громадянського суспільства і лідерів думок.
В адміністрації Санду зазначили, що найближчим часом організують ще кілька таких подій, залучаючи також бізнес і діячів культури.
Мая Санду заявила, що "Молдова на вирішальному етапі", оскільки країни-члени вже підтримали рішення про початок переговорів.
Тепер настала черга наших громадян сказати, що це те, чого вони хочуть – рухатися вперед, будувати справді європейську країну, де панують мир, стабільність і добробут
Доповнення
У грудні минулого року Санду запропонувала парламенту організувати референдум щодо вступу Молдови у ЄС і вважає, що таке голосування можна провести восени 2024 року.
Нагадаємо
Президента Молдови Мая Санду заявила, що цьогоріч навесні росія знову спробує дестабілізувати ситуацію у Молдові. за її словами, Молдова розраховує в цьому на підтримку Румунії та міжнародної спільноти.