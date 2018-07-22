SANA сообщило о погибших и раненых во время бомбардировки коалиции США в Сирии

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 июля. УНН. Боевые самолеты международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, нанесли авиаудар по мирным жителям в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает SANA со ссылкой на местные источники, передает УНН.

По данным агентства, удар был нанесен по населенному пункту Аль-Суса, расположенном недалеко от Абу-Камаль. В результате бомбардировки есть жертвы среди гражданских. Также есть пострадавшие, однако их точное количество не называется.

По словам источников, удар был нанесен по мирным жителям, которые бежали из Аль-Суса, чтобы спастись от действий коалиции и боевиков террористической группировки “Исламское государство”.

Коалиция во главе с США больше месяца продолжает активно наносить авиаудары по населенным пунктам в провинции Дейр-эз-Зор. Так, самолеты коалиции 18 июня ударили по позициям сил Башара Асада к юго-востоку от Абу-Камаль​я. Также в ночь на 13 июля коалиция совершила авианалет на населенные пункты недалеко от Абу-Камаля, в результате чего погибли более 50 человек.

Как сообщал УНН, Израиль признает контроль Дамаска над югом Сирии в рамках соглашения с Россией.

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