SANA сообщило о погибших и раненых во время бомбардировки коалиции США в Сирии

По данным агентства, удар был нанесен по населенному пункту Аль-Суса, расположенном недалеко от Абу-Камаль. В результате бомбардировки есть жертвы среди гражданских. Также есть пострадавшие, однако их точное количество не называется.

По словам источников, удар был нанесен по мирным жителям, которые бежали из Аль-Суса, чтобы спастись от действий коалиции и боевиков террористической группировки “Исламское государство”.

Коалиция во главе с США больше месяца продолжает активно наносить авиаудары по населенным пунктам в провинции Дейр-эз-Зор. Так, самолеты коалиции 18 июня ударили по позициям сил Башара Асада к юго-востоку от Абу-Камаль​я. Также в ночь на 13 июля коалиция совершила авианалет на населенные пункты недалеко от Абу-Камаля, в результате чего погибли более 50 человек.

Как сообщал УНН, Израиль признает контроль Дамаска над югом Сирии в рамках соглашения с Россией.