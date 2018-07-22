SANA повідомило про загиблих і поранених під час бомбардування коаліції США в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Бойові літаки міжнародної коаліції, очолюваної Сполученими Штатами, завдали авіаудар по мирних жителях в сирійській провінції Дейр-ез-Зор. Про це повідомляє SANA з посиланням на місцеві джерела, інформує УНН.
За даними агентства, удар був нанесений по населеному пункту Аль-Суса, розташованому недалеко від Абу-Камаля. В результаті бомбардування є жертви серед цивільних. Також є постраждалі, проте їх точна кількість не називається.
За словами джерел, удар був нанесений по мирних жителях, які втекли з Аль-Суса, щоб врятуватися від дій коаліції і бойовиків терористичного угрупування “Ісламська держава”.
Коаліція на чолі з США більше місяця продовжує активно наносити авіаудари по населеним пунктам в провінції Дейр-ез-Зор. Так, літаки коаліції 18 червня вдарили по позиціях сил Башара Асада на південний схід від Абу-Камаля. Також в ніч на 13 липня коаліція зробила авіаналіт на населені пункти недалеко від Абу-Камаля, в результаті чого загинули понад 50 осіб.
Як повідомляв УНН, Ізраїль визнає контроль Дамаска над півднем Сирії в рамках угоди з Росією.