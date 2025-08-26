$41.430.15
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
05:36 • 11768 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 20523 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 110099 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 70906 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 68376 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 197307 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 188211 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 70692 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастике
24 августа, 13:49 • 67801 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 года
Самострелы ради миллионов: в российской десантной бригаде разоблачили мошенничество невиданных масштабов - ГУР

Киев • УНН

 • 3192 просмотра

ГУР разоблачило масштабную схему мошенничества в 83-й десантно-штурмовой бригаде рф. Офицеры инсценировали ранения, чтобы получить выплаты и избежать отправки на передовую.

Самострелы ради миллионов: в российской десантной бригаде разоблачили мошенничество невиданных масштабов - ГУР

Главное управление разведки Украины сообщило о громком скандале в российских войсках. В 83-й десантно-штурмовой бригаде офицеры массово имитировали ранения, чтобы получать выплаты и награды. Сумма присвоенных средств превысила 200 миллионов рублей. Об этом информирует ГУР, пишет УНН.

Детали

В рядах российской армии разгорелся новый коррупционный скандал. По данным ГУР Украины, в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде выявили масштабную схему мошенничества: военнослужащие намеренно инсценировали ранения, чтобы оформить себе выплаты и льготы.

По документам, более 30 военных этой части якобы были травмированы на фронте и проходили лечение в госпиталях. На самом же деле они оставались в строю, получая зарплаты, надбавки и компенсации, в то же время избегая отправки на передовую.

российские военные игнорируют приказы в Сумской области и массово дезертируют в Курской области - СНБО24.06.25, 14:48 • 3238 просмотров

Особенно циничной выглядит история подполковника Константина Фролова, начальника группы спецопераций. 

Фролов по документам был ранен четыре раза, а федеральные медиа публиковали о нем героические сюжеты об "успешной работе снайперских групп" и "спасении побратимов

– сообщают в ГУР.

Его имя неоднократно появлялось в российских СМИ как пример "героизма и самопожертвования".

Впрочем, весь эпос вокруг Фролова оказался вымышленным, а ранения московит получил от собственных побратимов, которые по просьбе подполковника стреляли в него, стараясь не задеть жизненно важные органы

- подчеркнули в ГУР.

Тем временем сотни погибших российских военных до сих пор числятся как "пропавшие без вести". Это позволяет минобороны рф избегать выплат семьям, тогда как старшие офицеры наживаются на фальшивых ранениях и вымышленных подвигах.

В целом по этой схеме командование бригады незаконно присвоило более 200 млн рублей (приблизительно $2,5 млн).

Десятки тысяч военнослужащих армии оккупанта в списках дезертиров – росСМИ20.05.25, 17:50 • 3586 просмотров

Степан Гафтко

