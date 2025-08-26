Самострелы ради миллионов: в российской десантной бригаде разоблачили мошенничество невиданных масштабов - ГУР

Главное управление разведки Украины сообщило о громком скандале в российских войсках. В 83-й десантно-штурмовой бригаде офицеры массово имитировали ранения, чтобы получать выплаты и награды. Сумма присвоенных средств превысила 200 миллионов рублей. Об этом информирует ГУР, пишет УНН.

В рядах российской армии разгорелся новый коррупционный скандал. По данным ГУР Украины, в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде выявили масштабную схему мошенничества: военнослужащие намеренно инсценировали ранения, чтобы оформить себе выплаты и льготы.

По документам, более 30 военных этой части якобы были травмированы на фронте и проходили лечение в госпиталях. На самом же деле они оставались в строю, получая зарплаты, надбавки и компенсации, в то же время избегая отправки на передовую.

российские военные игнорируют приказы в Сумской области и массово дезертируют в Курской области - СНБО

Особенно циничной выглядит история подполковника Константина Фролова, начальника группы спецопераций.

Фролов по документам был ранен четыре раза, а федеральные медиа публиковали о нем героические сюжеты об "успешной работе снайперских групп" и "спасении побратимов

Его имя неоднократно появлялось в российских СМИ как пример "героизма и самопожертвования".

Впрочем, весь эпос вокруг Фролова оказался вымышленным, а ранения московит получил от собственных побратимов, которые по просьбе подполковника стреляли в него, стараясь не задеть жизненно важные органы