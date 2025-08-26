Самострелы ради миллионов: в российской десантной бригаде разоблачили мошенничество невиданных масштабов - ГУР
Киев • УНН
ГУР разоблачило масштабную схему мошенничества в 83-й десантно-штурмовой бригаде рф. Офицеры инсценировали ранения, чтобы получить выплаты и избежать отправки на передовую.
Главное управление разведки Украины сообщило о громком скандале в российских войсках. В 83-й десантно-штурмовой бригаде офицеры массово имитировали ранения, чтобы получать выплаты и награды. Сумма присвоенных средств превысила 200 миллионов рублей. Об этом информирует ГУР, пишет УНН.
Детали
В рядах российской армии разгорелся новый коррупционный скандал. По данным ГУР Украины, в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде выявили масштабную схему мошенничества: военнослужащие намеренно инсценировали ранения, чтобы оформить себе выплаты и льготы.
По документам, более 30 военных этой части якобы были травмированы на фронте и проходили лечение в госпиталях. На самом же деле они оставались в строю, получая зарплаты, надбавки и компенсации, в то же время избегая отправки на передовую.
российские военные игнорируют приказы в Сумской области и массово дезертируют в Курской области - СНБО24.06.25, 14:48 • 3238 просмотров
Особенно циничной выглядит история подполковника Константина Фролова, начальника группы спецопераций.
Фролов по документам был ранен четыре раза, а федеральные медиа публиковали о нем героические сюжеты об "успешной работе снайперских групп" и "спасении побратимов
Его имя неоднократно появлялось в российских СМИ как пример "героизма и самопожертвования".
Впрочем, весь эпос вокруг Фролова оказался вымышленным, а ранения московит получил от собственных побратимов, которые по просьбе подполковника стреляли в него, стараясь не задеть жизненно важные органы
Тем временем сотни погибших российских военных до сих пор числятся как "пропавшие без вести". Это позволяет минобороны рф избегать выплат семьям, тогда как старшие офицеры наживаются на фальшивых ранениях и вымышленных подвигах.
В целом по этой схеме командование бригады незаконно присвоило более 200 млн рублей (приблизительно $2,5 млн).
Десятки тысяч военнослужащих армии оккупанта в списках дезертиров – росСМИ20.05.25, 17:50 • 3586 просмотров