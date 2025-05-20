"В бегах": десятки тысяч военнослужащих армии оккупанта в списках дезертиров - росСМИ

Количество дезертиров может превышать 50 тыс. человек за все время полномасштабной войны рф в Украине, передает УНН со ссылкой на издание istories.

Детали

По меньшей мере 49 тысяч российских военнослужащих были объявлены в розыск по подозрению в дезертирстве. По данным издания "Важные истории" существуют несколько публичных утечек относительно лиц, самовольно покинувших военные части части вс рф. Журналисты объединили эти данные, проверив информацию по другим источникам.

Информация о дезертирах имела отношение к пабликам вроде "мобилизация днр" (файл "база СОЧ ЮВО 2024" южного военного округа, 26 тысяч человек). Эти данные редакция Іstories сравнила со списком дезертиров 20-й мотострелковой дивизии, подлинность которой издание подтверждало ранее. Как указывается, 652 и 1010 имен в этом списке также присутствуют в базе "СОЧ ЮВО".

Другой список вероятных дезертиров опубликовал проект Главного Управления Разведки Минобороны Украины "Хочу жить".

В нем говорилось о 36 тысячах человек, против которых, как утверждается, в россии возбуждены уголовные дела о дезертирстве и самоволке. - информирует материал istories.

Что касается базы "Хочу жить" - самые ранние случаи дезертирства, которые есть в утечке и о которых уже сообщалось публично, произошли в сентябре 2022 года. Самые поздние случаи СОЧ из утечки приходятся на июнь 2024-го. В редакции "Важные истории" подтверждают, что проверяли их.

Интересный момент важен для анализа в том, что не все военные, попавшие в слитые базы, действительно уклонялись от службы. Об этом подтверждают публичные случаи и данные самих утечек, говорится в публикации. Соответствующий пример в этом контексте:

Почти 300 человек признали погибшими, попавшими в плен или пропавшими без вести.

Статус "двухсотых" (убитых) в базе имеют несколько сотен человек, причем гибель некоторых из них можно подтвердить по публичным некрологам. При этом в данных встречаются россияне, о смерти которых не сообщали ранее.

Но в целом, как следует из утечек, главные причины объявления в розыск следующие:

оставление позиций на фронте;

побег с территории воинской части армии оккупанта;

отказ возвращаться на службу после лечения.

В некоторых случаях составители баз указывают дополнительные детали:

«мать не отпускает, потому что считает, что он не долечился»;

"не прибыл с лечения";

не своевременно предоставил документы для исключения из списков части;

не прибыл с лечения в полк выздоравливающих;

утром перед выбытием эшелоном сломал ногу;

госпитализирован, но не прибыл с лечения

Дополнение

Эти поименные списки дезертиров вс рф не отражают реальные масштабы фактов подобной практики. Об этом отметили в проекте "Прощай, оружие".

Основываясь на этих базах, мы можем сказать, что за все время войны количество дезертиров и людей, ушедших в "СОЧ", больше, чем 50 тысяч человек. По этим спискам также нельзя сделать вывод о количестве дезертиров в России на данный момент - пояснил аналитик проекта Алексей Альшанский.

Он утверждает, что в этих списках есть пропуски в данных, а также они не охватывают последний год войны рф против Украины.

Напомним

В оккупированном Крыму растет количество дезертиров среди контрактников российских воинских частей.

Военные рф сталкиваются с проблемами обеспечения, отсутствием медицинской помощи и задержками зарплаты.