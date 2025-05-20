"В бегах": десятки тысяч военнослужащих армии оккупанта в списках дезертиров - росСМИ

$41.580.08
46.860.41
ukenru
Есть признаки коррупции и злоупотребления: эксперты об институте-двойнике семьи главы “Госзембанка”
Эксклюзив
14:51 • 1940 просмотра

Есть признаки коррупции и злоупотребления: эксперты об институте-двойнике семьи главы “Госзембанка”

Эксклюзив
14:05 • 8756 просмотра

Стабильность гривны и неопределенность доллара: эксперт объяснил, чего ожидать от валютного рынка летом

Эксклюзив
12:52 • 31196 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла

Эксклюзив
12:13 • 22307 просмотра

Важна ли для украинцев оригинальность техники и легальность поставки в Украине - видеоопрос

Эксклюзив
11:15 • 51567 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ

Эксклюзив
20 мая, 07:47 • 43562 просмотра

Скидка в 50% на добровольную уплату штрафа от ТЦК: в Минобороны сообщили, когда появится возможность оплаты через "Резерв+"

20 мая, 05:58 • 150934 просмотра

Попытка присвоить "логотип Apple" или кто стоит за сетью "Ябко" и её налоговыми долгами

19 мая, 19:07 • 93109 просмотра

Меморандум о мире между Украиной и россией будет предусматривать прекращение огня - Зеленский

19 мая, 17:40 • 155224 просмотра

россия и Украина немедленно начнут переговоры о завершении войны - Трамп

Эксклюзив
19 мая, 15:26 • 110029 просмотра

Нардеп Кузьминых "сбежал" от судебного заседания в командировку за границу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
3.9м/с
68%
744мм
Популярные новости

Две трети боев - на трех направлениях: карта от Генштаба

20 мая, 05:24 • 27625 просмотра

В Херсоне россияне утром атаковали маршрутку с дрона: есть пострадавшие

20 мая, 05:39 • 52162 просмотра

Над Украиной за ночь обезвредили 93 из 108 вражеских дронов

20 мая, 05:59 • 68575 просмотра

Крупнейший инвестор Tesla сбросил крупный пакет акций автопроизводителя, призывая к распродаже

20 мая, 06:47 • 50594 просмотра

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

20 мая, 07:01 • 85099 просмотра
публикации

Solidarity Lanes: за три года украинско-европейские "пути солидарности" стали спасательным каналом для экономики Украины

14:33 • 9236 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла
Эксклюзив

12:52 • 31233 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ
Эксклюзив

11:15 • 51583 просмотра

Попытка присвоить "логотип Apple" или кто стоит за сетью "Ябко" и её налоговыми долгами

20 мая, 05:58 • 150943 просмотра

Эгоистичные интересы правят миром.

19 мая, 15:32 • 133222 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Петр Фиала

Джо Байден

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Франция

Испания

Реклама
УНН Lite

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

20 мая, 07:01 • 85806 просмотра

Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

19 мая, 14:25 • 71193 просмотра

Канье Уэст снова в центре скандала: новый альбом рэпера слили в сеть, а деньги пообещали передать музею Холокоста

19 мая, 14:09 • 68488 просмотра

Как готовить крупы и не испортить: пропорции, время и лайфхаки

19 мая, 10:11 • 152490 просмотра

Несколько простых рецептов сладостей, которые можно сделать из грецкого ореха

17 мая, 15:00 • 155137 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

F-16 Fighting Falcon

Самоходная гаубица CAESAR

Телеграмма

Шахед-136

"В бегах": десятки тысяч военнослужащих армии оккупанта в списках дезертиров - росСМИ

Киев • УНН

 • 320 просмотра

Журналисты обнаружили списки по меньшей мере 49 тысяч российских военных, которых разыскивают за дезертирство. Реальное количество дезертиров может превышать 50 тысяч за время войны.

"В бегах": десятки тысяч военнослужащих армии оккупанта в списках дезертиров - росСМИ

Количество дезертиров может превышать 50 тыс. человек за все время полномасштабной войны рф в Украине, передает УНН со ссылкой на издание istories.

Детали

По меньшей мере 49 тысяч российских военнослужащих были объявлены в розыск по подозрению в дезертирстве. По данным издания "Важные истории" существуют несколько публичных утечек относительно лиц, самовольно покинувших военные части части вс рф. Журналисты объединили эти данные, проверив информацию по другим источникам.

Информация о дезертирах имела отношение к пабликам вроде "мобилизация днр" (файл "база СОЧ ЮВО 2024" южного военного округа, 26 тысяч человек). Эти данные редакция Іstories сравнила со списком дезертиров 20-й мотострелковой дивизии, подлинность которой издание подтверждало ранее. Как указывается, 652 и 1010 имен в этом списке также присутствуют в базе "СОЧ ЮВО".

Другой список вероятных дезертиров опубликовал проект Главного Управления Разведки Минобороны Украины "Хочу жить".

В нем говорилось о 36 тысячах человек, против которых, как утверждается, в россии возбуждены уголовные дела о дезертирстве и самоволке.

- информирует материал istories.

Что касается базы "Хочу жить" - самые ранние случаи дезертирства, которые есть в утечке и о которых уже сообщалось публично, произошли в сентябре 2022 года. Самые поздние случаи СОЧ из утечки приходятся на июнь 2024-го. В редакции "Важные истории" подтверждают, что проверяли их.

Интересный момент важен для анализа в том, что не все военные, попавшие в слитые базы, действительно уклонялись от службы. Об этом подтверждают публичные случаи и данные самих утечек, говорится в публикации. Соответствующий пример в этом контексте:

Почти 300 человек признали погибшими, попавшими в плен или пропавшими без вести.

Статус "двухсотых" (убитых) в базе имеют несколько сотен человек, причем гибель некоторых из них можно подтвердить по публичным некрологам. При этом в данных встречаются россияне, о смерти которых не сообщали ранее.

Но в целом, как следует из утечек, главные причины объявления в розыск следующие:

  • оставление позиций на фронте;
    • побег с территории воинской части армии оккупанта;
      • отказ возвращаться на службу после лечения.

        В некоторых случаях составители баз указывают дополнительные детали:

        • «мать не отпускает, потому что считает, что он не долечился»;
          • "не прибыл с лечения";
            • не своевременно предоставил документы для исключения из списков части;
              • не прибыл с лечения в полк выздоравливающих;
                • утром перед выбытием эшелоном сломал ногу;
                  • госпитализирован, но не прибыл с лечения

                    Дополнение

                    Эти поименные списки дезертиров вс рф не отражают реальные масштабы фактов подобной практики. Об этом отметили в проекте "Прощай, оружие".

                    Основываясь на этих базах, мы можем сказать, что за все время войны количество дезертиров и людей, ушедших в "СОЧ", больше, чем 50 тысяч человек. По этим спискам также нельзя сделать вывод о количестве дезертиров в России на данный момент

                    - пояснил аналитик проекта Алексей Альшанский.

                    Он утверждает, что в этих списках есть пропуски в данных, а также они не охватывают последний год войны рф против Украины.

                    Напомним

                    В оккупированном Крыму растет количество дезертиров среди контрактников российских воинских частей.

                    Военные рф сталкиваются с проблемами обеспечения, отсутствием медицинской помощи и задержками зарплаты.

                    Игорь Тележников

                    Игорь Тележников

                    ВойнаНовости Мира
                    Министерство обороны Украины
                    Украина
                    Brent
                    $65.13
                    Bitcoin
                    $104,537.40
                    S&P 500
                    $5,942.09
                    Tesla
                    $345.33
                    Газ TTF
                    $36.59
                    Золото
                    $3,285.41
                    Ethereum
                    $2,473.60