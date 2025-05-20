"В бегах": десятки тысяч военнослужащих армии оккупанта в списках дезертиров - росСМИ
Киев • УНН
Журналисты обнаружили списки по меньшей мере 49 тысяч российских военных, которых разыскивают за дезертирство. Реальное количество дезертиров может превышать 50 тысяч за время войны.
Количество дезертиров может превышать 50 тыс. человек за все время полномасштабной войны рф в Украине, передает УНН со ссылкой на издание istories.
Детали
По меньшей мере 49 тысяч российских военнослужащих были объявлены в розыск по подозрению в дезертирстве. По данным издания "Важные истории" существуют несколько публичных утечек относительно лиц, самовольно покинувших военные части части вс рф. Журналисты объединили эти данные, проверив информацию по другим источникам.
Информация о дезертирах имела отношение к пабликам вроде "мобилизация днр" (файл "база СОЧ ЮВО 2024" южного военного округа, 26 тысяч человек). Эти данные редакция Іstories сравнила со списком дезертиров 20-й мотострелковой дивизии, подлинность которой издание подтверждало ранее. Как указывается, 652 и 1010 имен в этом списке также присутствуют в базе "СОЧ ЮВО".
Другой список вероятных дезертиров опубликовал проект Главного Управления Разведки Минобороны Украины "Хочу жить".
В нем говорилось о 36 тысячах человек, против которых, как утверждается, в россии возбуждены уголовные дела о дезертирстве и самоволке.
Что касается базы "Хочу жить" - самые ранние случаи дезертирства, которые есть в утечке и о которых уже сообщалось публично, произошли в сентябре 2022 года. Самые поздние случаи СОЧ из утечки приходятся на июнь 2024-го. В редакции "Важные истории" подтверждают, что проверяли их.
Интересный момент важен для анализа в том, что не все военные, попавшие в слитые базы, действительно уклонялись от службы. Об этом подтверждают публичные случаи и данные самих утечек, говорится в публикации. Соответствующий пример в этом контексте:
Почти 300 человек признали погибшими, попавшими в плен или пропавшими без вести.
Статус "двухсотых" (убитых) в базе имеют несколько сотен человек, причем гибель некоторых из них можно подтвердить по публичным некрологам. При этом в данных встречаются россияне, о смерти которых не сообщали ранее.
Но в целом, как следует из утечек, главные причины объявления в розыск следующие:
- оставление позиций на фронте;
- побег с территории воинской части армии оккупанта;
- отказ возвращаться на службу после лечения.
В некоторых случаях составители баз указывают дополнительные детали:
- «мать не отпускает, потому что считает, что он не долечился»;
- "не прибыл с лечения";
- не своевременно предоставил документы для исключения из списков части;
- не прибыл с лечения в полк выздоравливающих;
- утром перед выбытием эшелоном сломал ногу;
- госпитализирован, но не прибыл с лечения
Дополнение
Эти поименные списки дезертиров вс рф не отражают реальные масштабы фактов подобной практики. Об этом отметили в проекте "Прощай, оружие".
Основываясь на этих базах, мы можем сказать, что за все время войны количество дезертиров и людей, ушедших в "СОЧ", больше, чем 50 тысяч человек. По этим спискам также нельзя сделать вывод о количестве дезертиров в России на данный момент
Он утверждает, что в этих списках есть пропуски в данных, а также они не охватывают последний год войны рф против Украины.
Напомним
В оккупированном Крыму растет количество дезертиров среди контрактников российских воинских частей.
Военные рф сталкиваются с проблемами обеспечения, отсутствием медицинской помощи и задержками зарплаты.