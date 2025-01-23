У Криму почастішали випадки дезертирства контрактників із військових частин рф

В анексованому Криму почастішали випадки дезертирства контрактників із розташованих тут російських військових частин. Про це Крим.Реалії повідомив один із кримських правозахисників на умовах анонімності, пише УНН.

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За його словами, йдеться в основному про кримчан, які нещодавно уклали контракт з мо рф.

За наявною в мене інформацією ситуація з укомплектованістю контрактниками багатьох російських частин у Криму на рівні п'ятдесяти, а десь і того менше відсотків. Військкомати та командири частин буквально обманом заманюють кримчан підписувати контракт, обіцяючи, що служба безпосередньо в частині – без відряджень на так зване "сво" (так у росії називають повномасштабну війну з Україною – ред.). Але насправді потім виявляється, що у відрядження треба їхати – є наказ. Тому деякі з таких контрактників вважають за краще дезертувати, ніж потрапляти на війну проти України, - розповів правозахисник.

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За його даними, поки таких випадків не багато, але за останні місяці вони стали частіші.

Російські військові та влада не наводять статистику за цими випадками і офіційно не озвучують кількість дезертирів в армії рф.

Нагадаємо

У минулому році у205-й окремій мотострілецькій бригаді Збройних сил рф, що дислокується на Придніпровському напрямку в тимчасово окупованій Херсонській області, були зафіксовані масові випадки дезертирства солдатів.