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В Крыму участились случаи дезертирства контрактников из воинских частей рф

В Крыму участились случаи дезертирства контрактников из воинских частей рф

Киев  •  УНН

 • 1599 просмотра

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В оккупированном Крыму растет количество дезертиров среди контрактников российских воинских частей. Военкоматы обманом заманивают местных на службу, обещая не отправлять на войну в Украину.

В аннексированном Крыму участились случаи дезертирства контрактников из расположенных здесь российских воинских частей. Об этом Крым.Реалии сообщил один из крымских правозащитников на условиях анонимности, пишет УНН.

Детали

По его словам, речь идет в основном о крымчанах, которые недавно заключили контракт с мо рф.

По имеющейся у меня информации ситуация с укомплектованностью контрактниками многих российских частей в Крыму на уровне пятидесяти, а где-то и того меньше процентов. Военкоматы и командиры частей буквально обманом заманивают крымчан подписывать контракт, обещая, что служба непосредственно в части - без командировок на так называемое "сво" (так в России называют полномасштабную войну с Украиной - ред.) Но на самом деле потом оказывается, что в командировку надо ехать - есть приказ. Поэтому некоторые из таких контрактников предпочитают дезертировать, чем попадать на войну против Украины,

- рассказал правозащитник.

Детали

По его данным, пока таких случаев не много, но за последние месяцы они стали чаще.

Российские военные и власти не приводят статистику по этим случаям и официально не озвучивают количество дезертиров в армии рф.

Напомним

В прошлом году в 205-й отдельной мотострелковой бригаде Вооруженных сил РФ, дислоцирующейся на Приднепровском направлении во временно оккупированной Херсонской области, были зафиксированы массовые случаи дезертирства солдат.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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