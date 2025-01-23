В Крыму участились случаи дезертирства контрактников из воинских частей рф
Киев • УНН
В оккупированном Крыму растет количество дезертиров среди контрактников российских воинских частей. Военкоматы обманом заманивают местных на службу, обещая не отправлять на войну в Украину.
В аннексированном Крыму участились случаи дезертирства контрактников из расположенных здесь российских воинских частей. Об этом Крым.Реалии сообщил один из крымских правозащитников на условиях анонимности, пишет УНН.
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По его словам, речь идет в основном о крымчанах, которые недавно заключили контракт с мо рф.
По имеющейся у меня информации ситуация с укомплектованностью контрактниками многих российских частей в Крыму на уровне пятидесяти, а где-то и того меньше процентов. Военкоматы и командиры частей буквально обманом заманивают крымчан подписывать контракт, обещая, что служба непосредственно в части - без командировок на так называемое "сво" (так в России называют полномасштабную войну с Украиной - ред.) Но на самом деле потом оказывается, что в командировку надо ехать - есть приказ. Поэтому некоторые из таких контрактников предпочитают дезертировать, чем попадать на войну против Украины,
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По его данным, пока таких случаев не много, но за последние месяцы они стали чаще.
Российские военные и власти не приводят статистику по этим случаям и официально не озвучивают количество дезертиров в армии рф.
Напомним
В прошлом году в 205-й отдельной мотострелковой бригаде Вооруженных сил РФ, дислоцирующейся на Приднепровском направлении во временно оккупированной Херсонской области, были зафиксированы массовые случаи дезертирства солдат.