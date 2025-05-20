Десятки тисяч військовослужбовців армії окупанта у списках дезертирів - росЗМІ

Кількість дезертирів може перевищувати 50 тис. осіб за весь час повномасштабної війни рф в Україні, передає УНН із посиланням видання istories.

Деталі

Щонайменше 49 тисяч російських військовослужбовців було оголошено в розшук за підозрою в дезертирстві. За даними видання "Важные истории" існують декілька публічних витоків щодо осіб, які самовільно залишили військові частини частини зс рф. Журналісти об'єднали ці дані, перевіривши інформацію за іншими джерелами.

Інформація щодо дезертирів мала відношення до пабліків на кшалт "мобілізація днр" (файл "база СОЧ ЮВО 2024" південного військового округу, 26 тисяч осіб). Ці дані редакція Іstories порівняла зі списком дезертирів 20-ї мотострілецької дивізії, автентичність якої видання підтверджувало раніше. Як вказується, 652 і 1010 імен у цьому списку також присутні в базі "СОЧ ЮВО".

Інший список імовірних дезертирів опублікував проект Головного Управління Розвідки Міноборони України "Хочу жити".

У ньому ішлося про 36 тисяч осіб, проти яких, як стверджується, в росії порушено кримінальні справи про дезертирство і самоволку. - інформує матеріал istories.

Щодо бази "Хочу жити" - найбільш ранні випадки дезертирства, які є у витоку і про які вже повідомлялося публічно, сталися у вересні 2022 року. Найпізніші випадки СОЧ із витоку припадають на червень 2024-го. У редакції "Важные истории" підтверджують, що перевіряли їх.

Цікавий момент важливий для аналізу у тому, що не всі військові, які потрапили в злиті бази, справді ухилялися від служби. Про це підтверджують публічні випадки і дані самих витоків, ідеться у публікації. Відповідний приклад у цьому контексті:

Майже 300 осіб визнали загиблими, такими, що потрапили в полон або зниклими безвісти.

Статус "двохсотих" (вбитих) у базі мають декілька сотень осіб, при чому загибель деяких із них можна підтвердити за публічними некрологами. При цьому в даних зустрічаються росіяни, про смерть яких не повідомляли раніше.

Але загалом, як випливає з витоків, головні причини оголошення в розшук наступні:

залишення позицій на фронті;

втеча з території військової частини армії окупанта;

відмова повертатися на службу після лікування.

У деяких випадках укладачі баз вказують додаткові деталі:

«мати не відпускає, бо вважає, що він не долікувався»;

"не прибув з лікування";

не своєчасно надав документи для виключення зі списків частини;

Не прибув з лікування в полк видужуючих;

вранці перед вибуттям ешелоном зламав ногу;

госпіталізований, але не прибув з лікування

Доповнення

Ці поіменні списки дезертирів зс рф не відображають реальні масштаби фактів подібної практики. Про це зазначили у проєкті "Прощавай, зброє".

Ґрунтуючись на цих базах, ми можемо сказати, що за весь час війни кількість дезертирів і людей, які пішли в "СОЧ", більша, ніж 50 тисяч осіб. За цими списками також не можна зробити висновок про кількість дезертирів у Росії на цей момент - пояснив аналітик проекту Олексій Альшанський.

Він стверджує, що у цих списках є пропуски в даних, а також вони не охоплюють останній рік війни рф проти України.

Нагадаємо

В окупованому Криму зростає кількість дезертирів серед контрактників російських військових частин.

Військові рф стикаються з проблемами забезпечення, відсутністю медичної допомоги та затримками зарплати.