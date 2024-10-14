Військові рф скаржаться на хаос у забезпеченні та байдужість командування: що відомо

Військові рф стикаються з серйозними проблемами забезпечення, відсутністю медичної допомоги та затримками заробітної плати, що призводить до масових дезертирств і самогубств.

Пише УНН з посиланням на Центр національного спротиву.

У росії триває прихована мобілізація, під яку потрапляють чоловіки різного віку та фізичної підготовки. Через критичну ситуацію з особовим складом командування за рф залучає не лише контрактників і строковиків, а й ув’язнених. Мобілізаційні комісії пропонують засудженим підписати контракт на військову службу в обмін на дострокове звільнення та одноразову виплату в 30 000 рублів. Таких новобранців називають "вагнерівцями".

Також на службу можуть потрапити чоловіки, викликані до поліції через домашнє насильство. Для ув’язнених та тих, хто потрапив через поліцію, призначено участь у штурмових бригадах з мінімальними шансами на виживання. Після зарахування до лав зс рф військові стикаються з проблемами забезпечення та логістики. Солдатам у "гарячих" точках не постачають їжу та воду, а посилки з необхідними речами не надходять.

Через споживання води з річок поширюються захворювання, такі як дизентерія. Деякі солдати намагаються добути їжу, відвідуючи окопи українських військових, або переодягаються в жінок, щоб дістатися до магазинів. Продавці відзначають, що такі "жінки" купують тушонку, консерви, воду та хліб.Що стосується одягу – взимку видають літню форму, влітку – зимову. Крім того, командування вимагає економії боєприпасів.

Ситуація з медичним забезпеченням на передовій в рф є настільки ж критичною, як і з постачанням. Військовим доводиться надавати собі допомогу самостійно, а кульові та осколкові поранення часто лікують лише зеленкою, після чого відправляють на нові штурми. Тяжко поранених залишають в окопах через неможливість евакуації та байдужість командування. На полях та навколо окопів залишається багато загиблих солдатів. Деяким військовим забороняють покидати позиції навіть для лікування.

Однією з головних причин участі у війні для військових рф є фінансова винагорода, проте зарплату часто затримують або не виплачують зовсім, що призводить до дезертирства. Відомі випадки, коли командири відбирають банківські картки підлеглих після їх поранення. Також військові розповідають, що на війну їх відправляють власні дружини через корисливі мотиви.Багато військових рф вірять, що хід війни залежить від США і очікують, що вона закінчиться після виборів в Америці.

Зростає недовіра до путіна, оскільки вважають, що він зацікавлений у продовженні війни. Ті, хто раніше підтримував війну, швидко розчарувалися через жахливі умови та зрозуміли, що єдине, що рф ефективно організувала, — це пропаганда. Деякі окупанти або їх родичі намагаються знайти спосіб втекти з зони бойових дій, розуміючи, що їх чекає лише смерть або поранення.

Військовослужбовці рф часто вдаються до самокаліцтва або планують втечу зі служби. В армії рф спостерігається значна кількість дезертирів, особливо серед штурмовиків, які вважають за краще відсидіти термін, ніж загинути на війні. Вихід із зони бойових дій, на думку самих солдатів, можливий лише пораненим або мертвим, але через жорсткий контроль медиків шанси на евакуацію поранених мінімальні.

Щоб запобігти втечам, командування рф відбирає у військових жетони, телефони та документи, роблячи ідентифікацію загиблих неможливою. Це призводить до випадків самогубств як серед солдатів, так і офіцерів, які ретельно приховуються керівництвом.

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На окупованих територіях Луганської області України, загарбники посилили перевірки чоловіків; у так званому "лнр" готуються до примусової мобілізації.