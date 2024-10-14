Военные рф сталкиваются с серьезными проблемами обеспечения, отсутствием медицинской помощи и задержками заработной платы, что приводит к массовым дезертирствам и самоубийствам.

Пишет УНН с ссылкой на Центр национального сопротивления.

В России продолжается скрытая мобилизация, под которую попадают мужчины разного возраста и физической подготовки. Из-за критической ситуации с личным составом командование россии привлекает не только контрактников и срочников, но и заключенных. Мобилизационные комиссии предлагают осужденным подписать контракт на военную службу в обмен на досрочное освобождение и единовременную выплату в 30 000 рублей. Таких новобранцев называют «вагнеровцами».

Также на службу могут попасть мужчины, вызванные в полицию из-за домашнего насилия. Для заключенных и тех, кто попал через полицию, предназначено участие в штурмовых бригадах с минимальными шансами на выживание. После зачисления в ряды ВС РФ военные сталкиваются с проблемами обеспечения и логистики. Солдатам в «горячих» точках не поставляют еду и воду, а посылки с необходимыми вещами не поступают.

Из-за потребления воды из рек распространяются заболевания, такие как дизентерия. Некоторые солдаты пытаются добыть еду, посещая окопы украинских военных, или переодеваются в женщин, чтобы добраться до магазинов. Продавцы отмечают, что такие «женщины» покупают тушенку, консервы, воду и хлеб. Что касается одежды - зимой выдают летнюю форму, летом - зимнюю. Кроме того, командование требует экономии боеприпасов.

Ситуация с медицинским обеспечением на передовой в рф является столь же критической, как и со снабжением. Военным приходится оказывать себе помощь самостоятельно, а пулевые и осколочные ранения часто лечат только зеленкой, после чего отправляют на новые штурмы. Тяжело раненых оставляют в окопах из-за невозможности эвакуации и равнодушия командования. На полях и вокруг окопов остается много погибших солдат. Некоторым военным запрещают покидать позиции даже для лечения.

Одной из главных причин участия в войне для военных рф является финансовое вознаграждение, однако зарплату часто задерживают или не выплачивают вовсе, что приводит к дезертирству. Известны случаи, когда командиры отбирают банковские карточки подчиненных после их ранения. Также военные рассказывают, что на войну их отправляют собственные жены по корыстным мотивам. Многие военные рф верят, что ход войны зависит от США и ожидают, что она закончится после выборов в Америке.

Растет недоверие к Путину, поскольку считают, что он заинтересован в продолжении войны. Те, кто раньше поддерживал войну, быстро разочаровались из-за ужасных условий и поняли, что единственное, что рф эффективно организовала, - это пропаганда. Некоторые оккупанты или их родственники пытаются найти способ сбежать из зоны боевых действий, понимая, что их ждет только смерть или ранения.

Военнослужащие рф часто прибегают к самоубийству или планируют побег со службы. В армии рф наблюдается значительное количество дезертиров, особенно среди штурмовиков, которые предпочитают отсидеть срок, чем погибнуть на войне. Выход из зоны боевых действий, по мнению самих солдат, возможен только раненым или мертвым, но из-за жесткого контроля медиков шансы на эвакуацию раненых минимальны.

Чтобы предотвратить побеги, командование рф отбирает у военных жетоны, телефоны и документы, делая идентификацию погибших невозможной. Это приводит к случаям самоубийств как среди солдат, так и офицеров, которые тщательно скрываются руководством.

Напомним

На оккупированных территориях Луганской области Украины, захватчики усилили проверки мужчин; в так называемом «лнр» готовятся к принудительной мобилизации.