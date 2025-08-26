Самостріли заради мільйонів: у російській десантній бригаді викрили шахрайство небачених масштабів - ГУР

Головне управління розвідки України повідомило про гучний скандал у російських військах. У 83-й десантно-штурмовій бригаді офіцери масово імітували поранення, щоб отримувати виплати та нагороди. Сума привласнених коштів перевищила 200 мільйонів рублів. Про це інформує ГУР, пише УНН.

У лавах російської армії розгорівся новий корупційний скандал. За даними ГУР України, у 83-й окремій гвардійській десантно-штурмовій бригаді виявили масштабну схему шахрайства: військовослужбовці навмисно інсценували поранення, щоб оформити собі виплати та пільги.

За документами, понад 30 військових цієї частини нібито були травмовані на фронті й проходили лікування у шпиталях. Насправді ж вони залишалися в строю, отримуючи зарплати, надбавки та компенсації, водночас уникаючи відправки на передову.

Особливо цинічною виглядає історія підполковника Константіна Фролова, начальника групи спецоперацій.

Фролов за документами був поранений чотири рази, а федеральні медіа публікували про нього героїчні сюжети про "успішну роботу снайперських груп" та "порятунок побратимів

Його ім’я неодноразово з’являлося у російських ЗМІ як приклад "героїзму та самопожертви".

Втім, весь епос довкола фролова виявився вигаданим, а поранення московит отримав від власних побратимів, які на прохання підполковника стріляли в нього, намагаючись не зачепити життєво важливих органів