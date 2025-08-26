Самостріли заради мільйонів: у російській десантній бригаді викрили шахрайство небачених масштабів - ГУР

$41.430.15
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
05:36 • 10037 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 19223 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 107761 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 69878 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 67926 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 195886 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 187246 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 70654 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 67754 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
Вуді Аллен відреагував на критику МЗС України через участь у московському кінофестивалі25 серпня, 22:27 • 13808 перегляди
Школярів на ТОТ каратимуть за українську - ЦНС26 серпня, 01:35 • 16487 перегляди
Німеччина звинуватила підрядника Міноборони США у шпигунстві для Китаю02:44 • 8454 перегляди
День музичної йоги та Міжнародний день актора: що ще відзначають 26 серпня03:18 • 10366 перегляди
Вперше у Європі показали рештки давнього предка людини "Люсі"04:58 • 10579 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів06:24 • 10261 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 90117 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Стів Віткофф
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Білий дім
Німеччина
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto06:39 • 2660 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 13761 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 90124 перегляди
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 61456 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 98223 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Євро
Долар США
MIM-104 Patriot

Самостріли заради мільйонів: у російській десантній бригаді викрили шахрайство небачених масштабів - ГУР

Київ • УНН

 • 140 перегляди

ГУР викрило масштабну схему шахрайства у 83-й десантно-штурмовій бригаді РФ. Офіцери інсценували поранення, щоб отримати виплати та уникнути відправки на передову.

Самостріли заради мільйонів: у російській десантній бригаді викрили шахрайство небачених масштабів - ГУР

Головне управління розвідки України повідомило про гучний скандал у російських військах. У 83-й десантно-штурмовій бригаді офіцери масово імітували поранення, щоб отримувати виплати та нагороди. Сума привласнених коштів перевищила 200 мільйонів рублів. Про це інформує ГУР, пише УНН.

Деталі

У лавах російської армії розгорівся новий корупційний скандал. За даними ГУР України, у 83-й окремій гвардійській десантно-штурмовій бригаді виявили масштабну схему шахрайства: військовослужбовці навмисно інсценували поранення, щоб оформити собі виплати та пільги.

За документами, понад 30 військових цієї частини нібито були травмовані на фронті й проходили лікування у шпиталях. Насправді ж вони залишалися в строю, отримуючи зарплати, надбавки та компенсації, водночас уникаючи відправки на передову.

російські військові ігнорують накази на Сумщині та масово дезертирують у курській області - РНБО24.06.25, 14:48 • 3206 переглядiв

Особливо цинічною виглядає історія підполковника Константіна Фролова, начальника групи спецоперацій. 

Фролов за документами був поранений чотири рази, а федеральні медіа публікували про нього героїчні сюжети про "успішну роботу снайперських груп" та "порятунок побратимів

– повідомляють в ГУР.

Його ім’я неодноразово з’являлося у російських ЗМІ як приклад "героїзму та самопожертви".

Втім, весь епос довкола фролова виявився вигаданим, а поранення московит отримав від власних побратимів, які на прохання підполковника стріляли в нього, намагаючись не зачепити життєво важливих органів

- наголосили в ГУР.

Тим часом сотні загиблих російських військових і досі значаться як "зниклі безвісти". Це дозволяє міноборони рф уникати виплат родинам, тоді як старші офіцери наживаються на фальшивих пораненнях і вигаданих подвигах.

Загалом за цією схемою командування бригади незаконно привласнило понад 200 млн рублів (приблизно $2,5 млн).

Десятки тисяч військовослужбовців армії окупанта у списках дезертирів - росЗМІ20.05.25, 17:50 • 3572 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Курська область
Сумська область
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Україна