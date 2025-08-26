Самостріли заради мільйонів: у російській десантній бригаді викрили шахрайство небачених масштабів - ГУР
ГУР викрило масштабну схему шахрайства у 83-й десантно-штурмовій бригаді РФ. Офіцери інсценували поранення, щоб отримати виплати та уникнути відправки на передову.
Головне управління розвідки України повідомило про гучний скандал у російських військах. У 83-й десантно-штурмовій бригаді офіцери масово імітували поранення, щоб отримувати виплати та нагороди. Сума привласнених коштів перевищила 200 мільйонів рублів. Про це інформує ГУР, пише УНН.
Деталі
У лавах російської армії розгорівся новий корупційний скандал. За даними ГУР України, у 83-й окремій гвардійській десантно-штурмовій бригаді виявили масштабну схему шахрайства: військовослужбовці навмисно інсценували поранення, щоб оформити собі виплати та пільги.
За документами, понад 30 військових цієї частини нібито були травмовані на фронті й проходили лікування у шпиталях. Насправді ж вони залишалися в строю, отримуючи зарплати, надбавки та компенсації, водночас уникаючи відправки на передову.
Особливо цинічною виглядає історія підполковника Константіна Фролова, начальника групи спецоперацій.
Фролов за документами був поранений чотири рази, а федеральні медіа публікували про нього героїчні сюжети про "успішну роботу снайперських груп" та "порятунок побратимів
Його ім’я неодноразово з’являлося у російських ЗМІ як приклад "героїзму та самопожертви".
Втім, весь епос довкола фролова виявився вигаданим, а поранення московит отримав від власних побратимів, які на прохання підполковника стріляли в нього, намагаючись не зачепити життєво важливих органів
Тим часом сотні загиблих російських військових і досі значаться як "зниклі безвісти". Це дозволяє міноборони рф уникати виплат родинам, тоді як старші офіцери наживаються на фальшивих пораненнях і вигаданих подвигах.
Загалом за цією схемою командування бригади незаконно привласнило понад 200 млн рублів (приблизно $2,5 млн).
