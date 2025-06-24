російські військові ігнорують накази на Сумщині та масово дезертирують у курській області - РНБО

російські штурмовики на Сумщині масово ігнорують накази командування та залишають позиції, а з підрозділів на курщині масово дезертують. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал керівника Центра протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.

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На Сумському напрямку російські штурмові підрозділи, попри накази командування, почали залишати свої позиції. За словами Коваленка, командири вимагають від підлеглих "постійно йти вперед", однак через великі втрати ті ігнорують накази.

Деякі росіяни кидають позиції – повідомив Коваленко.

Він також зазначив, що на території курської області рф, зокрема в тилових містах льгов і рильськ, куди звозять поповнення, спостерігається зростання випадків дезертирства.

На курщині в тилових льгові, рильску, куди закидають поповнення, є дезертирство – повідомив лейтенант.

Незважаючи на складну ситуацію на передовій, українські військові продовжують чинити гідний опір.

Коваленко наголосив, що постійні штурми росіян у прикордонних районах Сумщини супроводжуються втратами, а окремі успішні дії українських сил суттєво підривають бойовий дух окупантів.

Десятки тисяч військовослужбовців армії окупанта у списках дезертирів - росЗМІ