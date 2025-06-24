российские военные игнорируют приказы в Сумской области и массово дезертируют в Курской области - СНБО

российские штурмовики в Сумской области массово игнорируют приказы командования и оставляют позиции, а из подразделений на Курщине массово дезертируют. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.

Детали

На Сумском направлении российские штурмовые подразделения, несмотря на приказы командования, начали оставлять свои позиции. По словам Коваленко, командиры требуют от подчиненных "постоянно идти вперед", однако из-за больших потерь те игнорируют приказы.

Некоторые россияне бросают позиции – сообщил Коваленко.

Он также отметил, что на территории Курской области РФ, в частности в тыловых городах Льгов и Рыльск, куда свозят пополнение, наблюдается рост случаев дезертирства.

На Курщине в тыловых Льгове, Рыльске, куда забрасывают пополнение, есть дезертирство – сообщил лейтенант.

Несмотря на сложную ситуацию на передовой, украинские военные продолжают оказывать достойное сопротивление.

Коваленко подчеркнул, что постоянные штурмы россиян в приграничных районах Сумщины сопровождаются потерями, а отдельные успешные действия украинских сил существенно подрывают боевой дух оккупантов.

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