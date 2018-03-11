Самодельный самолет разбился в России

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 58769 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 102406 просмотра

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КИЕВ. 11 марта. УНН. В Новосибирской области РФ потерпел крушение самодельный сверхлегкий летательный аппарат. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительной информации 11 марта 2018 года в 14-10 (мск) в Краснозерском районе Новосибирской области потерпел крушение изготовленный кустарным способом сверхлегкий летательный аппарат. Управлявший сверхлегким летательным аппаратом пилот (владелец) погиб.

Обстоятельства происшедшего устанавливаются. Сообщается, что Новосибирской транспортной прокуратурой по данному факту проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Напомним, в феврале в России потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148.

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