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Саморобний літак розбився в Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. У Новосибірській області РФ розбився саморобний надлегкий літальний апарат. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Західно-Сибірської транспортної прокуратури.

За попередньою інформацією 11 березня 2018 року в 14-10 (за московським часом) в Краснозерскому районі Новосибірської області зазнав аварії виготовлений кустарним способом надлегкий літальний апарат. Пілот, який керував надлегким літальним апаратом (власник) загинув.

Обставини того, що сталося встановлюються. Повідомляється, що Новосибірською транспортною прокуратурою за даним фактом проводиться перевірка виконання законодавства про безпеку польотів.

Нагадаємо, у лютому в Росії зазнав катастрофи пасажирський літак Ан-148

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