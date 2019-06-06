Самописец с вертолета Ми-8 направлен на экспертизу
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Самописец с военного вертолета Ми-8, упавшего в Ровенской области, направленный на экспертизу для снятия информации. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе ГБР.
"Бортовой самописец направлен для снятия информации", - отметили в пресс-службе.
Ранее УНН сообщал, что самописцы с вертолета Ми-8 проходят восстановления перед экспертизой.
Напомним, в военной части А2595 (16 отдельная бригада армейской авиации Командования Сухопутных войск, месторасположение - г.Броды Львовской области) проходили плановые летные учения "День-Ночь". Во время полета вблизи с.Сестрятин Ровенской области на расстоянии около 3 км от указанного населенного пункта вертолет Ми-8 по неизвестным пока причинам упал.
В результате падения погиб экипаж в составе 4 человек, в том числе командир воинской части А2595.
Уголовное производство расследуется по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил полетов).
Основной версией крушения военного вертолета Ми-8 в Ровенской области является техническая неисправность.