Самописець з гелікоптера Мі-8 скерований на експертизу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Самописець з військового гелікоптера Мі-8, що впав у Рівненській області, скерований на експертизу для зняття інформації. Про це журналісту УНН повідомили у прес-службі ДБР.
"Бортовий самописець скерований для зняття інформації", - зазначили у прес-службі.
Раніше УНН повідомляв, що самописці з гелікоптера Мі-8 проходять відновлення перед експертизою.
Нагадаємо, у військовій частині А2595 (16 окрема бригада армійської авіації Командування Сухопутних військ, місцерозташування – м. Броди Львівської області) відбувалися планові льотні навчання "День-Ніч". Під час польоту поблизу с. Сестрятин Рівненської області на відстані близько 3 км від вказаного населеного пункту гелікоптер Мі-8 з невідомих поки причин впав.
Внаслідок падіння загинув екіпаж у складі 4 осіб, зокрема командир військової частини А2595.
Кримінальне провадження розслідується за ст. 416 Кримінального кодексу України (Порушення правил польотів).
Основною версією катастрофи військового вертольота Мі-8 у Рівненській області є технічна несправність.