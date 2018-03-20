Самоубийство Волошина: журналист рассказал детали трагедии

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 13246 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 18144 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 64130 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 74421 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101914 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109134 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116525 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121871 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132982 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146781 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Самоубийство Волошина: журналист рассказал детали трагедии

Самоубийство Волошина: журналист рассказал детали трагедии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Исполняющий обязанности директора николаевского аэропорта Владислав Волошин за день до самоубийства собрал большое совещание, где говорил о проведении тендеров и сертификации полосы. Об этом в Facebook рассказал журналист Юрий Бутусов, который общался с женой Владислава и его друзьями, передает УНН

"В пятницу Влад собрал большое совещание в аэропорту, говорил о проведении тендеров, сертификации полосы. Исполняющим обязанности директора его назначили только в конце января", - сообщил Бутусов.

По словам Бутусова, в субботу вечером Волошин резко замкнулся в себе, а утром в воскресенье застрелился.

Также Бутусов сообщает, что жена Волошина и его близкий друг Андрей конфликт с главой ОГА Савченко не подтверждают, по их словам, отношения были рабочие.

Напомним, председатель Николаевской областной администрации Алексей Савченко призвал "не заниматься непонятными вещами" по делу о самоубийстве и.о. директора Николаевского аэропорта Владислава Волошина.

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