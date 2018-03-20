Самоубийство Волошина: журналист рассказал детали трагедии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Исполняющий обязанности директора николаевского аэропорта Владислав Волошин за день до самоубийства собрал большое совещание, где говорил о проведении тендеров и сертификации полосы. Об этом в Facebook рассказал журналист Юрий Бутусов, который общался с женой Владислава и его друзьями, передает УНН.
"В пятницу Влад собрал большое совещание в аэропорту, говорил о проведении тендеров, сертификации полосы. Исполняющим обязанности директора его назначили только в конце января", - сообщил Бутусов.
По словам Бутусова, в субботу вечером Волошин резко замкнулся в себе, а утром в воскресенье застрелился.
Также Бутусов сообщает, что жена Волошина и его близкий друг Андрей конфликт с главой ОГА Савченко не подтверждают, по их словам, отношения были рабочие.
Напомним, председатель Николаевской областной администрации Алексей Савченко призвал "не заниматься непонятными вещами" по делу о самоубийстве и.о. директора Николаевского аэропорта Владислава Волошина.