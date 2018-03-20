Самогубство Волошина: журналіст розповів деталі трагедії

КИЇВ. 20 березня. УНН. Виконуючий обов'язки директора миколаївського аеропорту Владислав Волошин за день до самогубства зібрав велику нараду, де говорив про проведення тендерів та сертифікації смуги. Про це в Facebook розповів журналіст Юрій Бутусов, який спілкувався з дружиною Владислава і його друзями, передає УНН.