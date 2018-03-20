Самогубство Волошина: журналіст розповів деталі трагедії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Виконуючий обов'язки директора миколаївського аеропорту Владислав Волошин за день до самогубства зібрав велику нараду, де говорив про проведення тендерів та сертифікації смуги. Про це в Facebook розповів журналіст Юрій Бутусов, який спілкувався з дружиною Владислава і його друзями, передає УНН.
"У п'ятницю Влад зібрав велику нараду в аеропорту, говорив про проведення тендерів, сертифікації смуги. Виконуючим обов'язки директора його призначили тільки в кінці січня", - повідомив Бутусов.
За словами Бутусова, в суботу ввечері Волошин різко замкнувся в собі, а вранці в неділю застрелився.
Також Бутусов повідомляє, що дружина Волошина і його близький друг Андрій конфлікт з головою ОДА Савченко не підтверджують, за їхніми словами, відносини були робочі.
Нагадаємо, голова Миколаївської обласної адміністрації Олексій Савченко закликав "не займатися незрозумілими речами" у справі про самогубство в.о. директора Миколаївського аеропорту Владислава Волошина.