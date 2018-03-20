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Самогубство Волошина: журналіст розповів деталі трагедії

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Виконуючий обов'язки директора миколаївського аеропорту Владислав Волошин за день до самогубства зібрав велику нараду, де говорив про проведення тендерів та сертифікації смуги. Про це в Facebook розповів журналіст Юрій Бутусов, який спілкувався з дружиною Владислава і його друзями, передає УНН.

"У п'ятницю Влад зібрав велику нараду в аеропорту, говорив про проведення тендерів, сертифікації смуги. Виконуючим обов'язки директора його призначили тільки в кінці січня", - повідомив Бутусов.

За словами Бутусова, в суботу ввечері Волошин різко замкнувся в собі, а вранці в неділю застрелився.

Також Бутусов повідомляє, що дружина Волошина і його близький друг Андрій конфлікт з головою ОДА Савченко не підтверджують, за їхніми словами, відносини були робочі.

Нагадаємо, голова Миколаївської обласної адміністрації Олексій Савченко закликав "не займатися незрозумілими речами" у справі про самогубство в.о. директора Миколаївського аеропорту Владислава Волошина.

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