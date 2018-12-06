Охранник Днестровской ГЭС совершил самоубийство во время дежурства
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Полиция Черновицкой области устанавливает обстоятельства и причину смерти охранника Днестровской ГЭС, который совершил суицид. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции области, передает УНН.
“5 декабря в полицию обратился начальник охраны Днестровской ГЭС. Чиновник сообщил, что охранник, который заступил на службу, совершил самоубийство”, - говорится в сообщении.
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Выехав на место происшествия, полицейские обнаружили 59-летнего жителя села Васильевка Сокирянского района с огнестрельным ранением в висок. Предварительная информация — самоубийство.
Следователи обратились в суд с ходатайством о назначении ряда экспертиз. Проводится досудебное расследование.
В настоящее время сотрудники полиции проводят первоочередные следственные действия.
Ранее в местных СМИ появилась информация об оружии, из которого было совершено самоубийство. В частности, 59-летний охранник филиала Днестровская ГЭС-1 АО “Укргидроэнерго” во время суточного караула выстрелил себе из табельного огнестрельного оружия “Форт-17” в голову. Пистолет, пуля и гильзв с места происшествия изъяты.
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Напомним, 18 марта в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство путем выстрела из боевого пистолета 29-летний и.о. директор Николаевского аэропорта, бывший участник АТО Владислав Волошин.
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