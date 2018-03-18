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У Миколаєві застрелився в.о. директора комунального підприємства

У Миколаєві застрелився в.о. директора комунального підприємства

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Сьогодні, 18 березня, у Миколаєві у власній квартирі скоїв самогубство шляхом пострілу з бойового пістолету 29-річний в. о. директора одного з комунальних підприємств області, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції області.

“Родина знаходилась вдома, разом із чоловіком, постріл з кімнати почула дружина. На місце події прибули медики та слідчо-оперативна група Інгульського відділу поліції. Постраждалий був терміново госпіталізований, але у лікарні швидкої медичної допомоги помер від отриманих ушкоджень,” — йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, постріл був здійснений з бойового пістолету марки ПМ без номерних знаків. Зброя вилучена та направлена на проведення експертизи до НДЕКЦ в Миколаївській області.

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За свідченнями родичів, загиблий останнім часом знаходився у пригніченому стані та висловлював тривожні наміри.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ “Умисне вбивство”, як того вимагає процедура у подібних випадках. Ведеться слідство.

За повідомленнями місцевих ЗМІ застрелився Владислав Волошин — в. о. директора обласного комунального підприємства “Миколаївський міжнародний аеропорт”.

Росія звинувачувала Волошина в атаці на малайзійський “Боїнг” рейсу МН17, збитий над Донбасом. Хоча ця версія повністю спростована розслідуванням прокуратури Нідерландів і України.

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