В Николаеве застрелился и.о. директора коммунального предприятия
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Сегодня, 18 марта, в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство путем выстрела из боевого пистолета 29-летний в. о. директора одного из коммунальных предприятий области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции области.
"Семья находилась дома вместе с мужем, выстрел из комнаты услышала жена. На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции. Пострадавший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных повреждений", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, выстрел был произведен из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков. Оружие изъято и направлено на проведение экспертизы в НИЭКЦ в Николаевской области.
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По свидетельствам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство", как того требует процедура в подобных случаях. Ведется следствие.
По сообщениям местных СМИ застрелился Владислав Волошин - и.о. директора областного коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт".
Россия обвиняла Волошина в атаке на малазийский "Боинг" рейса МН17, сбитый над Донбассом. Хотя эта версия полностью опровергнута расследованием прокуратуры Голландии и Украины.