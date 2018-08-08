У тренувальному центрі "Десна" військовий наклав на себе руки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. В одній з частин Навчального центру “Десна” у Чернігівській області під час несення вартової служби скоїв самогубство солдат строкової служби. Про це йдеться в повідомленні на сторінці Навчального центру “Десна” в соцмережі Facebook, передає УНН.
“Солдат строкової служби однієї з частин нашого Навчального центру вчинив самогубство під час несення вартової служби. Ніяких передвісників біди не було — військовослужбовець зробив чергову доповідь про порядок на службі та... застрелився”, — йдеться в ньому.
На місці події працюють правоохоронці та відповідальні особи. Причини самогубства — встановлюватимуться слідством.
Нагадаємо, за 4 роки небойові втрати серед військових склали майже 14 тисяч осіб.
Раніше головний військовий прокурор Анатолій Матіос оприлюднив документи, які підтверджують високий рівень самогубств серед військових. За даними військової прокуратури, за тиждень стається 2-3 самогубства у частинах, які беруть участь в АТО.
Як повідомляв УНН, 16 липня на американському кабельному телевізійному каналі HBO вийшов документальний фільм про долю американського комедійного актора Робіна Вільямса, який вчинив самогубство.
Вільямс тривалий час співпрацював з американською Об'єднаною організацією обслуговування збройних сил (USO). Це відомство було створено в США у 1941 році для надання моральної підтримки солдатам, і здобуло популярність під час Другої світової і В'єтнамської війни.