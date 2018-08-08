В тренировочном центре "Десна" военный покончил с собой

“Солдат срочной службы одной из частей нашего Учебного центра совершил самоубийство во время несения караульной службы. Никаких предвестников беды не было — военнослужащий сделал очередной доклад о порядке на службе и ... застрелился”, - говорится в нем.

На месте происшествия работают правоохранители и ответственные лица. Причины самоубийства — устанавливаться следствием.

Напомним, за 4 года небоевые потери среди военных составили почти 14 тысяч человек.

Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос обнародовал документы, которые подтверждают высокий уровень самоубийств среди военных. По данным военной прокуратуры, за неделю происходит 2-3 самоубийства в частях , которые участвуют в АТО

Как сообщал УНН, 16 июля на американском кабельном телевизионном канале HBO вышел документальный фильм о судьбе американского комедийного актера Робина Уильямса, который совершил самоубийство.

Уильямс долгое время сотрудничал с американской Объединенной организацией обслуживания вооруженных сил (USO). Это ведомство было создано в США в 1941 году для оказания моральной поддержки солдатам, и получило известность во время Второй мировой и Вьетнамской войны.