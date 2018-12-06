Охоронець Дністровської ГЕС скоїв самогубство під час чергування
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Поліція Чернівецької області встановлює обставини та причину смерті охоронця Дністровської ГЕС, який скоїв суїцид. Про це повідомив відділ комунікацій поліції області, передає УНН.
“5 грудня до поліції звернувся начальник охорони Дністровської ГЕС. Посадовець повідомив, що охоронець, котрий заступив на службу, вчинив самогубство”, — йдеться у повідомленні.
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Виїхавши на місце події, поліцейські виявили 59-річного жителя села Василівка Сокирянського району з вогнепальним пораненням у скроню. Попередня інформація — самогубство.
Слідчі звернулися до суду з клопотанням про призначення низки експертиз. Проводиться досудове розслідування.
Наразі співробітники поліції проводять першочергові слідчі дії.
Раніше у місцевих ЗМІ з’явилась інформація про зброю, з якої було вчинено самогубство. Зокрема, 59-річний охоронець філії Дністровська ГЕС-1 ПрАТ “Укргідроенерго” під час добового караулу вистрілив собі із табельної вогнепальної зброї “Форт-17” в голову. Пістолет, кулю та гільзу з місця події вилучено.
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Нагадаємо, 18 березня у Миколаєві у власній квартирі скоїв самогубство шляхом пострілу з бойового пістолету 29-річний в.о. директор Миколаївського аеропорту, колишній учасник АТО Владислав Волошин.
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