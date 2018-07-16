Саммит ЕС и стран "Восточного партнерства" состоится 15 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Саммит Евросоюза и стран "Восточного партнерства" состоится 15 октября. Об этом сообщила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“15 октября состоится саммит со всеми шестью странами “Восточного партнерства”, — сказала она.
Напомним, ранее МИД Украины сообщил, что следующая встреча Украины, Грузии, ЕС и Молдовы в рамках Восточного партнерства состоится в октябре 2018 года.
Кроме того, на сентябрь этого года запланирована неформальная встреча ЕС-Украина-Грузия-Молдова на уровне министров экономики и торговли.
Отметим, “Восточное партнерство” — проект для развития интеграционных связей ЕС с шестью странами: Украиной, Молдовой, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Беларусью.