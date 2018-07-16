Саміт ЄС і країн "Східного партнерства" відбудеться 15 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Саміт Євросоюзу і країн "Східного партнерства" відбудеться 15 жовтня. Про це повідомила Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"15 жовтня відбудеться саміт з усіма шістьма країнами "Східного партнерства", - сказала вона.
Нагадаємо, раніше МЗС України повідомив, що наступна зустріч України, Грузії, ЄС і Молдови в рамках Східного партнерства відбудеться у жовтні 2018 року.
Крім того, на вересень цього року запланована неформальна зустріч ЄС-Україна-Грузія-Молдова на рівні міністрів економіки і торгівлі.
Відзначимо, "Східне партнерство" - проект для розвитку інтеграційних зв'язків ЄС з шістьма країнами: Україною, Молдовою, Азербайджаном, Вірменією, Грузією та Білоруссю.