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Самый смертоносный вид рака: специалисты дали советы по ранней диагностике

Самый смертоносный вид рака: специалисты дали советы по ранней диагностике

Киев  •  УНН

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В Центре хирургии и трансплантологии им.Шалимова рассказали о методах ранней диагностики рака легких, который является самым смертоносным видом онкологии. Описаны основные симптомы и современные методы лечения, включая минимально инвазивную торакоскопию.

Рак легких занимает первое место в мире по уровню смертности среди онкологических заболеваний. Ежегодно от этой болезни умирает более 1,7 млн человек. И самая большая проблема-своевременное обнаружение. В Национальном научном центре хирургии и трансплантологии им. Шалимова рассказали, на что стоит обратить внимание и какие существуют методы лечения этого недуга, пишет УНН.

Большинство случаев диагностируется на более поздних стадиях, когда пациентам доступно только паллиативное лечение. Но если заболевание обнаруживается на ранней стадии, шансы на успех значительно возрастают: более 88% пациентов живут более года с момента постановки диагноза.

Что должно насторожить:

  • кашель, который не проходит;
  • откашливание крови;
  • боль в груди;
  • охриплость и одышка;
  • резкое похудение и потеря аппетита.

На начальных стадиях рака легких стандартным лечением является хирургическое вмешательство, которое позволяет удалить опухоль. В зависимости от локализации и размера опухоли используют различные методы: от клиновидной резекции, при которой удаляется небольшой участок легочной ткани, до пневмонэктомии — удаления всего легкого.

Современный метод малоинвазивной торакоскопии (VATS) позволяет провести операцию, делая небольшие разрезы. Этот подход уменьшает травматичность процедуры и способствует более быстрому восстановлению.

Таблетки от рака легких снижают риск смерти вдвое - исследование5 июн. 2023, 10:09 • 653531 просмотр

На II и III стадии часто применяют комбинированное лечение, включая химиотерапию, лучевую терапию и таргетную терапию, которая уничтожает опухоль на молекулярном уровне. Индивидуальный план лечения составляется в зависимости от состояния пациента и стадии болезни.

Лучший способ обезопасить себя и близких — вовремя проходить обследование и не игнорировать даже незначительные симптомы. Рак легких может возникнуть не только из-за курения, но и из-за различных канцерогенов, загрязненного воздуха и генетической предрасположенности.

"Не медлите-обратитесь к врачу. Своевременная диагностика спасает жизни", - отметили в центре.

В Центре хирургии и трансплантологии им.Шалимова рассказали, что такое иммуносупрессия и какой она бывает8 нояб. 2024, 12:05 • 16051 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоЗдоровье