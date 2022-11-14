"Именно россия виновата в разделении мира и должна за это ответить": Кислица представил проект резолюции о репарациях рф Украине

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"Именно российская федерация угрожает механизму международной безопасности и подрывает хрупкую стабильность, достигнутую после Второй мировой войны. На самом деле именно россия должна обвиняться в разделении мира. Предложение, которое сегодня перед вами — это провозглашение того, что россия должна быть привлечена к ответственности за нарушение ею международного права в Украине. Это подтверждение необходимости в создании конкретного механизма репараций, который вдохнет жизнь в эту декларацию", - сказал Кислица.

Детали

По его словам, проект резолюции содержит призыв к государствам-членам ООН объединиться и разработать законную международную инфраструктуру для преодоления последствий российской агрессии против Украины, фиксации доказательств зверств и "сохранения надежды на справедливость для миллионов тех, чья жизнь навсегда сменили имперские неоколониальные амбиции маленького правителя большой страны". Кислица добавил, что это предложение применимо не только в отношении российско-украинской войны.

"Это будет работать во благо всех тех, кому угрожают сейчас или могут угрожать позже путем применения силы. Наша реакция должна быть соответствующей, и уберечь любого агрессора от соблазна начать войну. Это вопрос, который мы сегодня решаем", - подчеркнул он.

Он добавил, что декларация построена на принципах многосторонности, поскольку Украина призывает все государства, разделяющие ценности Устава ООН, принять участие в создании механизма.

"Украина подчинена прозрачному, беспристрастному и объективному процессу, который будет руководить и будет контролировать международное сообщество, чтобы избежать даже малейшего ощущения предвзятости", - добавил он.

В итоге он отметил, что Киев планирует продолжать сотрудничество с ООН в этом процессе, в частности с ЮНЕСКО и Чрезвычайными силами ООН (UNEF), чтобы оценить ущерб, нанесенный историческому и культурному наследию Украины, окружающей среде в результате войны.

Напомним

В преддверии 11-й чрезвычайной специальной сессии ООН опубликовало проект резолюции, призывающей к созданию механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного войной рф против Украины.