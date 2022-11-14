ООН збирається розглянути резолюцію про російські репарації за війну в Україні

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У проекті резолюції під назвою "Сприяння здійсненню правового захисту та забезпечення відшкодування збитків у зв'язку з агресією проти України" пропонується Генасамблеї визнати, що "російська федерація має бути притягнута до відповідальності за будь-які порушення міжнародного права в Україні чи проти України, включаючи її агресію в порушення Статуту ООН, а також будь-які порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини і що вона має мати правові наслідки всіх своїх міжнародно протиправних діянь, включаючи відшкодування шкоди, у тому числі будь-якої шкоди, заподіяної такими діяннями".

У проекті резолюції визнається "необхідність створення у співпраці з Україною міжнародного механізму для відшкодування збитків, втрат чи шкоди, що є наслідком міжнародно протиправних діянь російської федерації в Україні чи проти України".

У проекті 193 країнам-членам асамблеї пропонується рекомендувати "створення державами-членами у співробітництві з Україною міжнародного реєстру шкоди для реєстрації у документальній формі доказів та відомостей, що містяться в заявах щодо збитків, втрат або шкоди, заподіяних всім зацікавленим фізичним та юридичним особам, а також державі Україна внаслідок міжнародно протиправних діянь російської федерації в Україні чи проти України, а також для сприяння збору доказів та координації такої діяльності".

Генеральна Асамблея ООН запланувала голосування резолюцію, яка вимагає притягнути росію до відповідальності за порушення міжнародного права через вторгнення в Україну, включно з виплатою репарацій, на понеділок, відзначає AP.

Право вето рф в Раді Безпеки ООН, що складається з 15 членів, не дозволяє найвпливовішому органу ООН чинити будь-які дії з часу повномасштабного вторгнення рф в Україну 24 лютого. Але в Генеральній Асамблеї немає права вето, яке вже ухвалило чотири резолюції з критикою російського вторгнення. На відміну від резолюцій Ради Безпеки, резолюції Генеральної Асамблеї не мають обов'язкової юридичної сили, але вони відображають світову думку.

Нагадаємо

У Генасамблеї ООН абсолютна більшість членів організації проголосувала за проект резолюції, яка засуджує спробу росії анексувати чотири українські окуповані регіони.