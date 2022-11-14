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ООН собирается рассмотреть резолюцию о российских репарациях за войну в Украине

ООН собирается рассмотреть резолюцию о российских репарациях за войну в Украине

Киев • УНН

 • 445725 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Генеральная Ассамблея ООН на 11-й чрезвычайной специальной сессии собирается рассмотреть резолюцию, призывающую к созданию механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного войной рф против Украины. Проект резолюции размещен на сайте ООН, пишет УНН

Детали

В проекте резолюции под названием "Содействие осуществлению правовой защиты и обеспечению возмещения ущерба в связи с агрессией против Украины" предлагается Генассамблее признать, что "российская федерация должна быть привлечена к ответственности за любые нарушения международного права в Украине или против Украины, включая ее агрессию в нарушение Устава ООН, а также любые нарушения международного гуманитарного права и международного права прав человека и что она должна нести правовые последствия всех своих международно-противоправных деяний, включая возмещение вреда, в том числе любого ущерба, причиненного такими деяниями".

В проекте резолюции признается "необходимость создания в сотрудничестве с Украиной международного механизма для возмещения ущерба, потерь или вреда, являющихся следствием международно-противоправных деяний российской федерации в Украине или против Украины".

В проекте 193 странам-членам ассамблеи предлагается рекомендовать "создание государствами-членами в сотрудничестве с Украиной международного реестра ущерба для регистрации в документальной форме доказательств и содержащихся в заявлениях сведений в отношении ущерба, потерь или вреда, причиненных всем заинтересованным физическим и юридическим лицам, а также государству Украина вследствие международно-противоправных деяний Российской Федерации в Украине или против Украины, а также для содействия сбору доказательств и координации такой деятельности".

Генеральная Ассамблея ООН запланировала голосование резолюцию, которая требует привлечь россию к ответственности за нарушение международного права из-за вторжения в Украину, включая выплату репараций, на понедельник, отмечает AP.

Право вето рф в Совете Безопасности ООН, состоящем из 15 членов, не позволяет самому влиятельному органу ООН совершать какие-либо действия со времени полномасштабного вторжения рф в Украину 24 февраля. Но в Генеральной Ассамблеи нет права вето, которая уже приняла четыре резолюции с критикой российского вторжения. В отличие от резолюций Совета Безопасности, резолюции Генеральной Ассамблеи не имеют обязательной юридической силы, но они отражают мировое мнение.

Напомним

В Генассамблее ООН абсолютное большинство членов организации проголосовало за проект резолюции, осуждающей попытку россии аннексировать четыре украинских оккупированных региона.

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