"Саме росія винна у поділі світу і має за це відповісти": Кислиця представив проєкт резолюції про репарації рф Україні

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"Саме російська федерація загрожує механізму міжнародної безпеки та підриває крихку стабільність, досягнуту після Другої світової війни. Насправді саме росію треба звинувачувати в поділі світу. Пропозиція, яка сьогодні перед вами — це проголошення того, що росія має бути притягнута до відповідальності за порушення нею міжнародного права в Україні. Це підтвердження необхідності у створенні конкретного механізму репарацій, яке вдихне життя в цю декларацію", - сказав Кислиця.

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За його словами, проєкт резолюції містить заклик до держав-членів ООН об’єднатися та розробити законну міжнародну інфраструктуру для подолання наслідків російської агресії проти України, фіксації доказів звірств та "збереження надії на справедливість для мільйонів тих, чиє життя назавжди змінили імперські неоколоніальні амбіції маленького правителя великої країни". Кислиця додав, що ця пропозиція може бути застосована не лише стосовно російсько-української війни.

"Це буде працювати на благо всіх тих, кому погрожують зараз або можуть погрожувати пізніше шляхом застосування сили. Наша реакція має бути відповідною, і уберегти будь-якого агресора від спокуси розпочати війну. Це питання, яке ми сьогодні вирішуємо", - наголосив він.

Він додав, що декларація побудована на принципах багатосторонності, оскільки Україна закликає всі держави, які поділяють цінності Статуту ООН, взяти участь у створенні механізму.

"Україна підпорядкована прозорому, неупередженому та об’єктивному процесу, який керуватиме та контролюватиме міжнародна спільнота, щоб уникнути навіть найменшого відчуття упередженості", - додав він.

У підсумку він зауважив, що Київ планує продовжувати співпрацю з ООН у цьому процесі, зокрема з ЮНЕСКО та Надзвичайними силами ООН (UNEF), щоб оцінити шкоду, завдану історичній та культурній спадщині України, навколишньому середовищу унаслідок війни.

Нагадаємо

Напередодні 11-ої надзвичайної спеціальної сесії ООН опублікувало проєкт резолюції, яка закликає до створення механізму компенсації Україні збитків, завданих війною рф проти України.