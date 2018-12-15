Сальдо внешней торговли товарами ушло в минус на 7,9 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В январе-октябре 2018 года объем экспорта украинских товаров вырос на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 38,79 млрд долл. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Импорт товаров также вырос - на 17%, до 46,74 млрд долл.
Отрицательное сальдо составило 7 млрд 949,8 млн долларов, против 4 млрд 771,5 млн долл. в январе-октябре 2017 года.
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Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,83, против 0,88 в январе-октябре 2017 года.
"Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 218 стран мира", - говорится в сообщении.
Напомним, в структуре стран, в которые Украина экспортирует товары, первое место занимает Евросоюз.