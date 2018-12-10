Від'ємне торговельне сальдо збільшилось на 20%
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі зросло з 6,814 млрд дол. до 8,529 млрд дол. за останні три місяці. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби України про стан зовнішньої торгівлі товарами у січні-листопаді 2018 року, передає УНН.
“Згідно з даними ДФС, експорт товарів з України за січень-листопад зріс на 10% до 43,243 млрд доларів, імпорт — на 16% до 51,772 млрд доларів. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі за 11 місяців становить 8,529 млрд доларів”, — йдеться у повідомленні.
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Крім того, обсяг зовнішньої торгівлі товарами України в січні-листопаді 2018 року склав 95,015 млрд доларів, що на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року (83,965 млрд доларів).
У структурі країн, до яких Україна експортує товари, перше місце посідає Євросоюз — 18,411 млрд дол., що становить 43%. На другому місці — інші країни — 18,403 млрд дол., або 42%. І на третьому місці — країни СНД — 6,429 млрд дол. або 15%.
З імпортом ситуація трохи відмінна. Найбільшу частку імпорту Україна отримує з ЄС. Це — 22,101 млрд дол., або 43%. На другому місті — інші країни з 17,427 млрд дол., або 34%. І на третьому місці — країни СНД із показником 12,244 млрд дол., або 23%.
Найбільшу частку в експорті товарів становлять продовольчі товари і сільськогосподарська продукція — 16,807 млрд доларів, або 38,9% від загального експорту. На другому місці — метали і вироби з них — 10,750 млрд доларів (24,9%).
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Найбільшу частку в імпорті товарів становлять машини, обладнання і транспорт — 15,754 млрд доларів, або 30,4% від загального імпорту. На другому місці паливно-енергетичні товари — 12,342 млрд доларів (23,8%).
Нагадаємо, з 2010 по 2017 рік українці вивели та повернули до країни у вигляді інвестицій майже 8 млрд доларів.