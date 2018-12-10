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Отрицательное торговое сальдо увеличилось на 20%

Киев • УНН

 • 40080 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Отрицательное сальдо внешней торговли увеличилось с 6,814 млрд долл. до 8,529 млрд долл. за последние три месяца. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы Украины о состоянии внешней торговли товарами в январе-ноябре 2018 года, передает УНН.

Отрицательное торговое сальдо увеличилось на 20%

"Согласно данным ГФС, экспорт товаров из Украины за январь-ноябрь вырос на 10% до 43,243 млрд долларов, импорт - на 16% до 51,772 млрд долларов. Отрицательное сальдо внешней торговли за 11 месяцев составляет 8,529 млрд долларов", - говорится в сообщении.

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Кроме того, объем внешней торговли товарами Украины в январе-ноябре 2018 года составил 95,015 млрд долларов, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года (83,965 млрд долларов).

В структуре стран, с которыми Украина экспортирует товары, первое место занимает Евросоюз - 18,411 млрд долл., что составляет 43%. На втором месте - другие страны - 18,403 млрд долл., или 42%. И на третьем месте - страны СНГ - 6,429 млрд долл. или 15%.

С импортом ситуация несколько отлична. Наибольшую долю импорта Украина получает из ЕС. Это - 22,101 млрд долл., или 43%. На втором месте - другие страны с 17,427 млрд долл., или 34%. И на третьем месте - страны СНГ с показателем 12,244 млрд долл., или 23%.

Наибольшую долю в экспорте товаров составляют продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция - 16,807 млрд долларов, или 38,9% от общего экспорта. На втором месте - металлы и изделия из них - 10,750 млрд долларов (24,9%).

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Наибольшую долю в импорте товаров составляют машины, оборудование и транспорт - 15,754 млрд долларов, или 30,4% от общего импорта. На втором месте топливно-энергетические товары - 12,342 млрд долларов (23,8%).

Напомним, с 2010 по 2017 год украинцы вывели и вернули в страну в виде инвестиций почти 8 млрд долларов.

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