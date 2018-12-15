Сальдо зовнішньої торгівлі товарами пішло в мінус на 7,9 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У січні-жовтні 2018 року обсяг експорту українських товарів зріс на 10,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 38,79 млрд дол. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Імпорт товарів також зріс – на 17%, до 46,74 млрд дол.
Негативне сальдо склало 7 млрд 949,8 млн доларів, проти 4 млрд 771,5 млн.дол. у січні-жовтні 2017 року.
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Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,83, проти 0,88 у січні-жовтні 2017 року.
"Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 218 країн світу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у структурі країн, до яких Україна експортує товари, перше місце посідає Євросоюз.