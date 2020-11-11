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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Садовый: во Львове не будут вводить "карантин выходного дня"

Садовый: во Львове не будут вводить "карантин выходного дня"

Киев  •  УНН

 • 15634 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Львовские городские власти не будут принимать ни одного "неразумного решения", в частности, "карантина выходного дня". Об этом заявил городской голова Андрей Садовый на акции в среду, передает корреспондент УНН.

"Карантин выходного дня, по моему мнению, - это ерунда. Мы были, есть и будем вместе с вами, ни одного неразумного решения город принимать не будет. Мы с вами должны взять на себя все обязательства: никаких банкетов, юбилеев или свадеб, но о полном локдауне нельзя говорить. Если власть хочет делать какие-то ограничения, то пусть сначала заплатит деньги людям, компенсации, как это делают немцы, французы и другие страны. А добить людей, забрать у них последние средства к существованию... А кто потом будет кормить их семьи? Поэтому мы за людей. Надо иметь здравый смысл", - сказал Садовый.

Также по его словам, в течение карантина город получил от государства только 1 млн грн, при этом власть "забирает из местного бюджета 591 млн грн".

Напомним, сегодня Кабинет министров Украины поддержал введение "карантина выходного дня" - с 14 по 30 ноября 2020 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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